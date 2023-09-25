Полк Калиновского создает новый батальон 2 25.09.2023, 18:49

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Там уже служат офицеры стран НАТО.

Полк Кастуся Калиновского, воюющий на стороне Украины, заявил о создании нового батальона. Он называется Western, сообщила пресс-служба белорусского подразделения.

«В состав батальона уже входят офицеры стран НАТО и иностранные граждане, имеющие боевой опыт в Ираке и Афганистане. До прибытия в Украину все они служили в профессиональных вооруженных силах различных государств, входящих в Североатлантический альянс. Наши зарубежные братья полностью разделяют право украинского и белорусского народов на свободу и демократию. Они готовы помочь нам вместе добиться победы», — говорится в сообщении полка.

Судя по информации на сайте нового батальона, там уже служат граждане США, Канады, Великобритании, Германии, Португалии, Румынии, Молдовы и Украины.

«Мы не являемся политической организацией и не имеем никаких всеобъемлющих политических взглядов, кроме права украинского и белорусского народов жить свободно от гнета Владимира Путина и бесчисленного множества других российских и советских тиранов», — говорится в описании на сайте.

«Мы не спецназовцы и не военные туристы. Мы просто солдаты — профессионалы», — указано там.

Напомним, в составе полка Калиновского также находятся батальоны «Литвин» и «Волат». Недавно подразделение возобновило набор рекрутов.

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