«Я не понимаю, почему я должен отрабатывать свои же деньги» 21 26.09.2023, 9:56

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Cтуденты отреагировали на новость, что в Беларуси введут обязательное распределение для платников.

На прошлой неделе стало известно, что власти с подачи самого Лукашенко хотят увеличить продолжительность отработки по распределению выпускников вузов, которые получали высшее образование на бюджетной основе, а также ввести отработки для тех, кто учится за свои деньги. CityDog.io узнал, что по этому поводу думают студенты-платники.

Катя (имя изменено), студентка 2-го курса БГМУ

«Несмотря на то, что до конца универа мне еще далеко, я все равно крайне негативно отношусь к этому закону. У меня была уйма планов на годы сразу после окончания университета, а теперь все нужно будет переносить.

Я хотела поступить за границу в магистратуру. Видимо, с этим придется повременить.

Насколько я поняла, конкретного срока увеличения отработки еще нет, но предполагается 7 лет «целевикам», 5 «бюджетникам» и около 2 лет «платникам». Меня пугает перспектива потратить неизвестно сколько лет в никуда.

Отработка для тех, кто платит за обучение немаленькие суммы, — полный бред. Основная масса моих одногруппников — «бюджетники». И больше, конечно, их волнует увеличение срока отработки. Некоторые «платники», как и я, недовольны ситуацией с выплатами.

Что будет с теми, кто решит как-то избежать отработки, я даже представить не могу. На мой взгляд, это полный бред. Я плачу за обучение каждый семестр, а теперь, если не захочу отрабатывать, то тоже должна буду выплачивать деньги? Куда еще больше и откуда их взять?

Если введут «уголовку», то все максимально прискорбно. Не думаю, что до этого дойдет, но сейчас я уже и не знаю, чего ожидать. Хотелось бы получить нормальное отношение к людям как к важному и главному составляющему страны. Пока до этого далеко».

Миша (имя изменено), студент 3-го курса БГУФК

«Мне абсолютно не нравятся новости о распределении. И это еще мягко сказано. Я не понимаю, почему я должен отрабатывать свои же деньги.

Пока не знаю, что с этим делать. Возможно, меня это не затронет, а только тех, кто будет поступать со следующего года. Однако я ни в чем не уверен. Наше государство умеет удивлять.

Мои одногруппники думают так же, как и я. Злит еще и то, что с того момента, как я поступил, образование каждый год дорожает. Лучше не становится, только хуже.

Тогда назревает резонный вопрос: а зачем вообще получать образование в РБ? В той же Польше можно учиться за те же деньги и не нужно будет отрабатывать. Да и европейский диплом престижнее. Обсуждали эту тему в группе много раз: мнение у всех одинаковое.

Что касается того, что будет угрожать тем, кто захочет как-то избежать «распреда», то, думаю, тут может быть что угодно. Штрафы, уголовка, запрет на выезд, плата за отработку — все эти меры вполне рабочий вариант, на мой взгляд. Не жду ничего хорошего.

По итогу вместо того, чтобы привлекать студентов хорошими условиями, государство просто закручивает нам гайки и вынуждает уезжать туда, где условия лучше. Мне кажется, проблема нехватки специалистов станет только острее. Возможно, если ее не разрешат, то дальше последуют еще более жесткие меры от государства».

Наташа (имя изменено), студентка 5-го курса заочки МГЛУ

«До МГЛУ я училась в лингвогуманитарном колледже, туда я тоже поступала на платное. Принципиально не хотела идти на «бюджет», чтобы не было никакого распределения. Уже тогда ходили слухи о внедрении этого новшества.

Через 8 месяцев я должна получить диплом. Если выйдет так, что документ вступит в силу и «платникам» придется распределяться, то я просто заплачу деньги за все обучение. Предполагаю, что стоимость обучения на моей специальности может варьироваться от 4000 до 6000 рублей. В целом смогу выплатить.

Мне не жалко этой суммы. Больше мне жаль двух потраченных впустую лет в какой-нибудь школе, где я буду получать (дай бог) рублей 500. Я учусь на преподавательницу английского и не собираюсь тратить время в школе. Сейчас работаю не по специальности и хочу и дальше остаться в своей компании. На своей должности я получаю в 4,5 раза больше, чем если бы была учительницей.

В группе мы не поднимаем эту тему. Разговаривала один раз об этом с приятельницей. Она собирается отрабатывать. Других мнений не слышала. Недавно задумалась по поводу суда и следствия за уклонение от распределения. Скорее всего, в обязательном порядке будут применяться какие-то меры, иначе никак. Возможно, даже уголовное преследование.

У меня есть внутренний страх, что на какое-то время я могу быть невыездной. Но, мне кажется, я тут перегибаю палку. С другой стороны, все может случиться. В любом случае я выбираю себя и карьеру. Работать за идею оставлю кому-нибудь другому».

Марина (имя изменено), студентка 3-го курса юридического колледжа

«К предложению ввести закон о распределении для «платников» отношусь негативно. Одним из плюсов идти на платное обучение всегда было то, что после окончания ты пойдешь работать туда, куда тебе захочется, или продолжишь спокойно учиться. У меня в планах был второй вариант.

В компании одногруппников обсуждали эту тему в стиле: «А вы видели, что власти творят? Совсем уже совесть потеряли». О том, что делать, если этот закон вступит в силу, никто не говорит. Кажется, все даже думать об этом боятся и надеются на лучшее.

Возможно, через какое-то время за уклонение от «распреда» предусмотрят и штраф, и арест. Если разгонять эту тему, можно предусмотреть какой-нибудь запрет на дальнейшее обучение в стране. Или если человек не отработал, то из Беларуси его можно не выпускать. Однако пока это все мои предположения. Ничего конкретного пока не хочу загадывать».

Максим (имя изменено), студент 4-го курса БГАТУ

«Меня абсолютно не волнует этот закон. Я на последнем курсе, и эти нововведения меня явно не коснутся. Считаю, что на данный момент «платникам» ничего не грозит, потому что их договор был заключен без данного условия о распределении. Мы и так платили деньги, поэтому «распред» у нас может быть только по собственному желанию.

Среди друзей и знакомых «платников» тоже практически нет. Да и в целом они все минские. Если они и отправятся куда-то отрабатывать, то тоже в Минск. Поэтому никого эти новости не волнуют.

Для младших курсов, скорее всего, это станет проблемой. В некоторых университетах места для распределения настолько «никакие», что вариант поступления туда на «бюджет» отпадал автоматически. Что сейчас будет с подобными вузами, я не знаю. Рад, что меня это никак не коснется».

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