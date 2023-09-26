«Армия России скатилась до уровня сирийской» 26.09.2023, 14:51

К чему привели потери за время войны против Украины.

Когда в войсках не хватает бронированной техники со средствами оказания огневой поддержки пехоте, то приходится ее лепить из того, что попадается под руку и есть в свободном доступе. Самым ярким примером такой армии является сирийская, которая после многолетней гражданской войны превратилась в коллекцию шушпанцеров, или, как мне больше импонирует название – «гомункулусов». За полтора года полномасштабной войны российская армия скатилась до того же уровня.

Давайте разберемся на примерах, пишет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

После масштабных потерь в технике в 2022 году российская армия лишилась пропорциональной компоненты боевых бронированных машин (ББМ) и постепенно, но уверенно стала переходить к созданию разнообразных «гомункулусов», которые бы компенсировали возникающий дефицит.

Основным шасси, базой для создания такой линейки техники стал МТ-ЛБ – легкобронированный тягач с очень хорошими показателями проходимости, но имеющий ряд нюансов, которые в свое время не позволили из него сделать эффективную ББМ с возможностью огневой поддержки и не позволили сделать это сейчас.

Между тем российская армия, загнанная в глухой угол безысходности, обусловленной отсутствием здравых технических решений, стала плодить безумное количество нерациональных «гомункулусов».

МТ-ЛБ и 2С9 «Нона»

Одним из первых экспериментов российских сумрачных гениев стала попытка установки на МТ-ЛБ башни 120-мм установки 2С9 «Нона». Однако тяжелая башня не прижилась на МТ-ЛБ, значительно ограничивая ее подвижность и не давая нужной точности поражения целей.

Но что самое важное, масса башни настолько давила на шасси тягача, особенно при импульсе в ходе ведения огня, что ряд узлов МТ-ЛБ выходили из строя и ББМ после отстрела нередко попросту не могла покинуть позицию.

МТ-ЛБ и 2-УК-Т

Некоторое время спустя на МТ-ЛБ стали устанавливать спарки 2-УК-Т с 12,7-мм пулеметами ДШК. Но дело в том, что эти корабельные установки размещались в своё время на торпедных катерах проекта 123К и 123-бис 1940-1945 годов постройки со всей спецификой, связанной, например, с остойчивостью.

В целом это было относительно неплохое промежуточное решение, и при правильной доработке оно могло бы прижиться, но руки у кулибиных не вышли довести дело до конца.

МТ-ЛБ и 2М-3М

Самой спорной и впоследствии смехотворной стала установка на МТ-ЛБ корабельной 25-мм спарки 2М-3М.

2М-3М – это двуствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка калибра 25 мм. Ее эффективная дальность стрельбы – 3 км, а скорострельность – до 300 выстрелов в минуту.

Создавалось впечатление, что россияне установили эту корабельную установку на МТ-ЛБ в первую очередь для борьбы с БПЛА. Но в целом сама идея такого симбиоза должна была изначально вызвать вопросы.

Прежде всего, 2М-3М – это корабельная артиллерийская установка, создававшаяся, ну, например, с учетом колебания моря и стабилизации (остойчивости) в зависимости от колебаний. То есть уничтожение воздушной цели из сухопутной установки и морской (даже банально – артиллерийской) имеет принципиальные отличия.

Также у установки весьма специфический прицел КМТ-25 (коллиматорный кольцевой ракурсный) и уникальный бронебойный снаряд А3-БР-85, который для уничтожения цели должен непосредственно цель поразить. То есть снайперская стрельба снарядами, требующими прямого попадания, с помощью прицела, для освоения которого должна быть практика?

Но самое главное – то, что 2М-3М на МТ-ЛБ выглядела гротескным скворечником! Сама МТ-ЛБ теряла в мобильности из-за полуторатонной 2М-3М. Она переставала быть незаметной на местности, а на поворотах возникал риск дорожного эксцесса с переворотом или отваливанием самой установки.

Некоторое время спустя 2М-3М стали устанавливать на советские тягачи АТС-59Г образца 1969 года, и это на первый взгляд была весьма неплохая альтернатива МТ-ЛБ. Ведь тягач имел грузоподъемность 3 тонны, и его стабильность позволяла более безопасно применять спарку 2М-3М. Но проблемой для россиян стала неповоротливость АТС-59Г по сравнению с МТ-ЛБ и просто драконовское потребление топлива. В итоге в зоне боевых действий МТ-ЛБ с 2М-3М появляется все больше.

МТ-ЛБ и 2Б9 «Василёк»

На МТ-ЛБ также устанавливали самоходный автоматический гладкоствольный миномёт калибра 82 мм 2Б9 «Василёк», разработанный в 1946 году. Причем устанавливали кустарно и спешно, даже без закрепления или хоть малейшего признака заводской доработки.

Ранее появлялись варианты размещения 2Б9М на базе МТ-ЛБ и даже БМП-1, но это были заводские эксперименты с вариацией повышения огневого потенциала тягача и расширения его функционала. При этом сохранялся более-менее приемлемый показатель точности.

МТ-ЛБ и А-22 «Огонь»

В июне 2023 года была опубликована первая фотография МТ-ЛБ с установленными на него корабельными 140-мм реактивными установками МС-227, входящими в комплекс А-22 «Огонь».

Этот комплекс в свое время входил в состав вооружения малых десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Они были уникальной разработкой, производившейся на судостроительных заводах «Море» и «Алмаз». Но ряд критически важных узлов, например установка М35, производились в Украине. И после оккупации Крыма, несмотря на регулярные заявления россиян о возобновлении производства «Зубров», они так и смогли этого сделать.

В результате серийных «Зубров» так и не появилось, а имевшиеся стали ломаться и не подлежали ремонту. В связи с этим комплекс А-22 «Огонь» стали применять, как это водится у россиян, не по назначению, да еще и с ограничением эффективной дальности стрельбы в 800 метров и неэффективной – до 4 км.

Как итог, 24 сентября 2023 года были опубликованы кадры первого уничтоженного тягача МТ-ЛБ с А-22 «Огонь».

МТ-ЛБ и РБУ-6000

На прошлой неделе в открытых источниках появилось первое фото МТ-ЛБ с установленной на нем корабельной бомбомётной системой РБУ-6000.

РБУ-6000 устанавливалась на советских кораблях с 1960-х и позволяла вести огонь реактивными снарядами (глубинными 213-мм бомбами РГБ-60) на дистанции до 4,5 км.

Фактически таким образом была создана импровизированная РСЗО для малых дистанций, ведущая огонь в режиме «куда-то туда», что неудивительно. Неудивительно, поскольку любая флотская система кардинально отличается по принципу ведения огня от сухопутной, и РБУ-6000 не исключение.

Ну и отдельно классическое: МТ-ЛБ это тягач, а не шасси для разного рода установок. А потому бомбомётная система массой более трёх тонн с полным боекомплектом, утяжеляющим её почти до пяти тонн, – это еще то издевательство над бедной мотолыгой, приводящее к выходу из строя узлов базы и критическому снижению мобильности.

ВЫВОДЫ

Российские кулибины в условиях острого дефицита ББМ и нехватки потенциала среди имеющейся техники вполне предсказуемо стали использовать одну из наиболее массовых и известных своей проходимостью платформ. Но она не предназначена для высоких нагрузок, и чрезмерный перевес только негативно сказывается как на ее мобильности, так и надежности.

Специфические системы, преимущественно флотского типа, наименее вписываются на сухопутную МТ-ЛБ. Хотя этот факт также наводит на мысль об ограниченных возможностях применения традиционных боевых модулей, в связи с чем в России такой популярной стала установка старых советских флотских установок со своей спецификой.

С учетом всего вышеизложенного можно говорить, что появление российских «гомункулусов» в зоне боевых действий – это свидетельство не только критического дефицита ББМ, но еще и острейшей нехватки боевых модулей, увеличивающих огневой потенциал бронированных транспортных средств.

За полтора года полномасштабной войны российская армия скатилась до уровня сирийской или даже хуже – банального ИГИЛ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».