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Штаб, уходящий за российским кораблем

  • Владимир Халип
  • 27.09.2023, 8:17
  • 5,082
Штаб, уходящий за российским кораблем

Так закончился конфузный путинский блицкриг.

Сентябрь – коварный месяц. Вроде бы и солнечно, и вполне еще тепло. В городской суматохе, в просветах листвы и хвои иногда мелькает вполне себе синее море. Это Крым. Еще длится бархатный сезон. По центру Севастополя ведет машину дама и делится с кем-то горячими новостями. Да какой тут отдых! Только что где-то совсем рядом, шарахнула ракета. Дымом закрыло небо. К месту взрыва уже летят пожарные расчеты. Туда же - машины скорой помощи. Не сосчитать. Это сколько же там раненых!..

Министерство обороны РФ, оценив обстановку, поспешило успокоить очевидцев и заодно предотвратить возможную панику. Действительно, по Севастополю ВСУ нанесли ракетный удар. Две ракеты попали в здание штаба Черноморского флота. Среди гражданского населения пострадавших нет. Ранен один военнослужащий. В общем, обычный инцидент, ничего серьезного. Позже уточнили: военнослужащий не ранен, а пропал без вести. Может быть, он вообще где-то в укрытии, а то и в самоволке. Вернется. Отсидит на гауптвахте. И продолжит службу.

Местный губернатор тоже поспешил отметиться на фоне катастрофы. Появилась инструкция, как надлежит вести себя всяким отдыхающим и прочей публике в случае ракетного налета. Документ века. Самый важный пункт почти никаких надежд не оставлял. «Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окон». Потрясающий совет. Только так и можно уцелеть при внезапной воздушной тревоге. В советские времена тоже был известен четкий алгоритм поведения при угрозе атомного взрыва. Совет не менее полезный. Укрыться белой простыней и уверенно ползти в сторону кладбища. Но это был всего лишь анекдот. А тут – инструкция.

Удар по штабу флота был нанесен в субботу в полдень. А в понедельник там же что-то снова громыхнуло. Только городские службы уже не расслаблялись. И вездесущий губернатор поспешил всех успокоить: это местные умельцы взрывают поврежденные конструкции разрушенного штаба. Вот только прежняя расслабуха вопреки стараниям властей уже не возвращалась. Глубокий тыл в одно мгновение стал передним краем.

В тот же день украинские силы спецопераций распространили собственную информацию о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. По последним данным в результате атаки погибло 34 офицера и 105 ранено. В числе погибших – командующий Черноморским флотом контр-адмирал Виктор Соколов. Как заявлял ранее начальник разведки ВСУ Кирилл Буданов, операция готовилась долго и старательно. В ней участвовали не только военные, но и партизаны, и местные жители. Операция носила кодовое название «Ловушка для краба». Конечно, итоги операции еще будут уточняться. И какие-то детали станут доступны уже в ближайшие дни. А что-то – только после войны.

Но так или иначе, это сокрушительный удар по Черноморскому флоту, который в этом бесславном походе напрочь забыл морские традиции. И по воле кремлевского чекиста взял на себя постыдные функции карателя. Жилые кварталы Одессы, Херсона, Николаева и других украинских городов едва ли забудут когда-нибудь звук ракет, прилетающих с Черного моря. Подробный список преступлений этого услужливого флота еще огласят на будущем трибунале. А классическая отмазка «я выполнял приказ» потеряла свои спасительные свойства еще во времена Нюрнбергского процесса.

На что рассчитывало командование, собираясь такой легкомысленной гурьбой в штабе флота? Были уверены, что Севастополь – это глубокий тыл? Или просто забыли, что оккупант на захваченной территории – всегда на прицеле? Для многих это совещание стало точкой в карьере. И никакие сказки министерства о пропавшем без вести военном уже никого не обманут. Огромная брешь пробита в высшем командном составе флота.

В российских публикациях на эту тему настойчиво подчеркивается, что потери будут мгновенно восполнены. Есть превосходно подготовленные кадры всех специальностей и рангов. И на боеспособности флота это не отразится. А как же иначе! Вот только почему тогда дыры на фронтах приходится в спешном порядке затыкать поспешно призванными и всякими прочими мобиками. Что значит в спешном порядке подготовить простого окопника-пехотинца с Ванькой-взводным в придачу? А что говорить о сложнейших морских профессиях. Тем более, о высшем командном составе. Вот прямо так сидят на жердочке и ждут, когда позовет их на вахту Путин. А он позовет. Непременно. Потому что у него есть план. И все идет по этому плану.

Еще в первый год этой войны подошло к острову Змеиный свирепое судно. И кто-то рявкнул оттуда в матюгальник: «Я – русский корабль!..» Это был ультиматум – грозный, имперский. Украинский пограничник ответил четко: «Русский корабль, иди на…». Так закончился конфузный путинский блицкриг. Можно было сматывать удочки.

В акватории Черного моря уже выстраивается неотвратимо кильватерная колонна. Во главе, естественно, флагман – могучий и грозный крейсер «Москва». В этом строю самые разные корабли. Подводные лодки. Даже катера. Замыкает колонну большой десантный корабль с гордым названием «Минск». Всем казалось, что именно это судно будет последним в строю. Но нет, не выпало такое счастье. В минувшую субботу подвалил уверенно и занял свое законное место белый, будто теплоход, штаб Черноморского флота. Всему приходит свое время. Отданы концы. Эскадра призраков покидает Крым.

И этот курс уже не изменит никто.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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