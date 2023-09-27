Только лапти будут шаркать 10 Александр Невзоров

27.09.2023, 10:03

4,946

Александр Невзоров

Ничего «своего» у России нет.

И опять все те же самые, надоевшие бредни.

Спикер Совета Федерации Матвиенко заявила, что « Запад пытается перекодировать наш культурный код… но никогда кривые западные ценности не приживутся в нашем обществе».

Если оставить Матвиенко при ее «культурном коде», не поврежденном «кривыми западными ценностями», зрелище будет кошмарным.

Посконная срачица в пол сменит жакетики от Диора и Сен Лорана.

Бесследно сгинут зубы, косметика и пластика. Лапти будут шаркать и пахнуть.

Не станет и «палаты парламента», оргтехники, связи, одежды и еще примерно миллиона мелочей из которых «сделана жизнь».

Дело в том, что ничего «своего» у России нет и никогда не было. Заимствовано все, без исключения, ибо несчастная страна ровнехонько на 700 лет «задержалась в развитии». Цивилизация свершилась без всякого участия россии.

Надо иметь мужество это признавать, а не выть нелепую песнь о «западных ценностях».

Без них - Россия вернется в то дикое, полупещерное состояние, в каком ее обнаружил Запад 300 лет назад.

Александр Невзоров, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».