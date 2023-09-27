Только лапти будут шаркать

Только лапти будут шаркать10
- Александр Невзоров
- 27.09.2023, 10:03
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Ничего «своего» у России нет.
И опять все те же самые, надоевшие бредни.
Спикер Совета Федерации Матвиенко заявила, что « Запад пытается перекодировать наш культурный код… но никогда кривые западные ценности не приживутся в нашем обществе».
Если оставить Матвиенко при ее «культурном коде», не поврежденном «кривыми западными ценностями», зрелище будет кошмарным.
Посконная срачица в пол сменит жакетики от Диора и Сен Лорана.
Бесследно сгинут зубы, косметика и пластика. Лапти будут шаркать и пахнуть.
Не станет и «палаты парламента», оргтехники, связи, одежды и еще примерно миллиона мелочей из которых «сделана жизнь».
Дело в том, что ничего «своего» у России нет и никогда не было. Заимствовано все, без исключения, ибо несчастная страна ровнехонько на 700 лет «задержалась в развитии». Цивилизация свершилась без всякого участия россии.
Надо иметь мужество это признавать, а не выть нелепую песнь о «западных ценностях».
Без них - Россия вернется в то дикое, полупещерное состояние, в каком ее обнаружил Запад 300 лет назад.
Александр Невзоров, t.me