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Только лапти будут шаркать

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  • Александр Невзоров
  • 27.09.2023, 10:03
  • 4,946
Только лапти будут шаркать
Александр Невзоров

Ничего «своего» у России нет.

И опять все те же самые, надоевшие бредни.

Спикер Совета Федерации Матвиенко заявила, что « Запад пытается перекодировать наш культурный код… но никогда кривые западные ценности не приживутся в нашем обществе».

Если оставить Матвиенко при ее «культурном коде», не поврежденном «кривыми западными ценностями», зрелище будет кошмарным.

Посконная срачица в пол сменит жакетики от Диора и Сен Лорана.

Бесследно сгинут зубы, косметика и пластика. Лапти будут шаркать и пахнуть.

Не станет и «палаты парламента», оргтехники, связи, одежды и еще примерно миллиона мелочей из которых «сделана жизнь».

Дело в том, что ничего «своего» у России нет и никогда не было. Заимствовано все, без исключения, ибо несчастная страна ровнехонько на 700 лет «задержалась в развитии». Цивилизация свершилась без всякого участия россии.

Надо иметь мужество это признавать, а не выть нелепую песнь о «западных ценностях».

Без них - Россия вернется в то дикое, полупещерное состояние, в каком ее обнаружил Запад 300 лет назад.

Александр Невзоров, t.me

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