The Guardian: Украина передала союзникам секретный отчет об иранских «Шахедах» 1 27.09.2023, 13:31

ВСУ хотят ударить по заводам.

Иранские дроны-камикадзе Shahed, которыми Россия регулярно атакует Украину, имеют много европейских запчастей. Об этом говорится в секретном документе, который Киев передал странам G7, сообщает The Guardian.

Документ под названием «Шквал смертей»: отчет о БПЛА Shahed-136/131 подготовили Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ и украинская разведка.

Как сообщает издание, в нем украинское правительство предоставило детальный анализ изменения тактики использования дронов с тех пор, как на поле боя нашли первый Shahed — 13 сентября 2022 года. Киев рассказал в августе 2023-го, что за предыдущие три месяца оккупанты совершили более 600 налетов на города, используя ударные дроны с западными технологиями.

Согласно отчету, такие 52 электрические компоненты обнаружили в дроне Shahed-131, 57 — в модели Shahed-136. Пять европейских компаний, в том числе польская дочерняя компания британской транснациональной корпорации, называют оригинальными производителями этих компонентов. Также среди создателей есть фирмы со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде и Японии.

Ирану уже удалось расширить свое производство, используя сирийскую фабрику в порту Новороссийска; оно перемещается в Алабугу (Татарстан), а Тегеран продолжает поставлять Москве детали. В то же время в докладе сказано, что иранское правительство пытается «отмежеваться от предоставления России оружия» и «не может справиться с российским спросом и интенсивностью его использования в Украине».

Также в нем нет никаких предположений о каких-либо правонарушениях со стороны западных компаний. Говорится, что Иран смог адаптироваться и в основном использует коммерческие компоненты, «поставки которых контролируются плохо или не контролируются вообще». Почти все Иран импортирует из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Чтобы противодействовать этому, Украина, среди прочего, предлагает союзникам «наносить удары по заводам по производству дронов в Иране, Сирии и потенциальной производственной площадке в РФ», сказано в документе. Как пишет газета, Киев просит у партнеров для ударов ракеты дальнего радиуса действия.

«Указанное может осуществляться Силами обороны Украины в случае предоставления партнерами необходимых средств поражения», — говорится в отчете.

Ранее СМИ не раз сообщали, что в иранских беспилотниках, которыми Россия атакует Украину, есть западные детали. По данным СNN, это начали расследовать в США.

В августе 2023 года ГУР подтвердило, что Россия начала производить шахеды на своей территории.

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