Как правильно хранить картошку в квартире 27.09.2023, 22:17

Агрономы дали белорусам совет.

У белорусов любимая и фирменная еда – блюда из картофеля. Картошку мешками и сетками белорусы, у которых нет дач и домика в деревне, закупают на сельскохозяйственных ярмарках. Но купить – это только полдела, главное сохранить, что в условиях городской квартиры не так просто.

Мало того: погреб с картошкой может таить в себе угрозу для жизни. В российском Владивостоке в конце сентября два молодых человека насмерть отравились испарениями гниющего картофеля. Все произошло в гараже, где была старая картошка.

В помещениях, где гниет картофель накапливаются газообразные вещества тиолы, образующиеся при расщеплении белков, с резким тошнотворным запахом, а также углекислый газ и метан. Так что с уборкой погребов и гаражей от оставшейся с прошлого года урожая картошки надо быть предельно аккуратными.

С помощью опытных агрономов Алексея Володихина и Светланы Михайловой КП разбирался с проблемой сохранности картофеля. Специалист подсказал белорусам и всем, для кого картошка — второй хлеб, как хранить картофель.

Специалист говорит, что идеальное место – емкость для хранения овощей в холодильнике, но туда много картошки не поместится. Вот-вот станет прохладнее и для временного хранения картошки в мешках и сетках подойдет балкон. При ночных заморозках на мешки надо будет набросить старое одеяло или куртки. На застекленном балконе таким образом картофель благополучно пролежит и весь ноябрь и даже декабрь, который в Беларуси чаще всего выдается не холодным.

Но с наступлением холодов картофель все же придется перебазировать в квартиру, где он еще пролежит 1-1,5 месяца без проблем – в кладовой, в шкафчике под раковиной на кухне. Главное выбрать самое прохладное и темное место, потому что в теплом помещении картофель хранится максимум 1 месяц, а потом начинает расти или увядать.

Совет для тех, у кого картофель стал прорастать – добавить в мешок немного сушеной мяты, она притормозит появление ростков, советует агроном-селекционер Светлана Михайлова.

По словам специалиста, лучше всего для хранения подходят поздние сорта, потому что ранние не будут храниться дольше чем 2-3 месяца, среднеспелые – максимум до Нового года.

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