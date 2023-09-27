ВСУ из «Стугны» подорвали российский «Штурм-С» 27.09.2023, 22:54

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Видео.

В Интернете появилось видео подрыва российского броневика «Штурм-С», который был уничтожен выстрелом противотанкового ракетного комплекса «Стугна» на Сватовском направлении фронта. Кадры снимали российские оккупанты на камеру мобильного телефона как снаружи, так и внутри боевой машины. При этом ракета попала точно в цель, уничтожив экипаж.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На второй части видео хорошо видно, как после попадания ракеты и взрыва камера телефона российского оккупанта замирает. Прибежавший на помощь российски солдат снаружи пытается выяснить, жив ли кто-то внутри, однако на его крики никто не отзывается.

Уничтожение «Штурм-С» с экипажем произошло весной нынешнего года, однако кадры появились в распоряжении Телеграм-каналов только сейчас. Более того, в Сети доступно видео с украинских позиций от команды «Стугны», который осуществил пуск. Работу провела 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго. «Штурм-С» - самоходный противотанковый ракетный комплекс ВС РФ.

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