Экспорт Парка высоких технологий Беларуси упал впервые в истории 28.09.2023, 4:42

На полмиллиарда долларов.

ПВТ обновил информацию про экспорт, новые рабочие места, объем производства и продажи за 2022 год. В издании Devby.io посмотрели основные показатели и сравнили с 2021 годом.

Экспорт резидентов ПВТ составил за прошлый год 2,7 миллиарда долларов. Это на 500 миллионов долларов или на 15% меньше, чем в 2021 году.

Падение экспорта к предыдущему году произошло впервые за всю историю ПВТ. При этом Парк скорректировал информацию, озвученную еще весной на госканале ОНТ. Напомним, тогда в эфире назвали другую цифру по экспорту ПВТ за 2022 год — 2,5 миллиарда долларов.

Доля ПВТ в общем экспорте услуг Беларуси по итогам прошлого года осталась на уровне 30%.

На фоне падения экспорта снизилось и внешнеторговое сальдо ПВТ (разница между экспортом и импортом). В 2021 году — 2,8 миллиарда долларов, в 2022 году — 2,4 миллиарда долларов или на 16% меньше.

Как изменились другие показатели

Объем производства резидентов ПВТ

2021 год — 9,4 миллиарда рублей;

2022 год — 8,3 миллиарда рублей (минус 11,5%).

Объем реализации ИT-продуктов и услуг в Беларуси

2021 год — 1,3 миллиарда рублей;

2022 год — 1,3 миллиарда рублей.

Новые рабочие места

2021 год — 8+ тысяч;

2022 год — 7 тысяч (минус 12,5%).

Количество центров разработки иностранных корпораций

2021 год — 122;

2022 год — 100+ (минус 15%).

Доля ПВТ в ВВП Беларуси

2021 год — 4,8%;

2022 год — 4% (минус 0,8 процентных пункта).

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