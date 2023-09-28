«Азовцы» во время штурма взяли в плен командира россиян

«Азовцы» во время штурма взяли в плен командира россиян3
- 28.09.2023, 7:42
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Вместе с группой оккупантов.
Бойцы бригады специального назначения Нацгвардии «Азов» во время штурма вражеских позиций взяли в плен оккупантов. Среди пленных российский командир.
Об этом сообщает пресс-служба «Азова».
«Азовцы» 1-го и 2-го батальонов 12-й бригады взяли в плен четырех военнослужащих российской армии. Среди пленных - российский командир отделения 228-го мотострелкового полка, солдаты рядового состава, а также представители подразделения «Шторм-Z».
Раненым военнопленным предоставили необходимую медицинскую помощь и обеспечили надлежащие условия содержания. Затем пленных передали соответствующим службам, пополнив обменный фонд.