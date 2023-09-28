История с мужчиной, который два месяца живет в белорусском аэропорту, получила продолжение 28.09.2023, 8:10

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Найдены его родственники.

У пассажира, который больше двух месяцев живет в белорусском аэропорту, нашлись родственники. Они готовы помочь с оплатой билета для возвращения в Россию. Оказалось, что это не первый случай, когда мужчина подолгу задерживался в терминалах, пишет Onliner.by.

Неделю назад издание рассказало историю Юрия. Ему 50 лет, он гражданин России. С его слов, в белорусском аэропорту оставаться не планировал: купил билет, но тариф не предполагал большой багаж. Доплатить разницу у мужчины не получилось. Так он задержался в аэропорту на несколько месяцев. Все это время с питанием помогали сотрудники аэропорта и работница церковной лавки.

Информацию о необычном пассажире сотрудники аэропорта передали в Минский отдел внутренних дел на воздушном транспорте. Onliner обратился за комментарием.

— Сотрудники регулярно проверяют документы, с паспортом у пассажира все в порядке, он не нарушает общественный порядок, — пояснила начальник отдела информации и общественных связей МВД Наталья Ганусевич. — У Беларуси с Россией подписано соглашение, которое позволяет россиянам находиться в нашей стране 90 дней без регистрации. Но если иностранец захочет превысить этот срок, ему необходимо будет получить разрешение на временное или постоянное проживание в зависимости от целей въезда. Гражданам России разрешение выдается на руки, там указывается фамилия, имя, отчество иностранца, его дата рождения, установочные данные и адрес, по которому он должен проживать. Разрешение на временное проживание в Беларуси позволит гражданину легально находиться в стране больше 90 суток, однако не более 1 года.

Позже стало известно, что сотрудники МВД смогли связаться с родственниками Юрия. Они пообещали перевести деньги на билет и помочь вернуться домой. Со слов семьи, мужчина и раньше улетал в другие страны, но вместо экскурсий по достопримечательностям предпочитал оставаться в аэропорту и жить там месяцами.

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