«До сих пор говорят: лучше бы картошку посадила» 28.09.2023, 8:27

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Белоруска создала успешный бизнес, начав выращивать лаванду.

Год назад Ольга Леонович поняла, что больше не хочет работать инженером, а свою реализацию видит в творчестве. Девушка выкупила участок, который когда-то принадлежал ее бабушке, и сразу же засадила его лавандой. Так и появилась мастерская лавандовых букетов и подарочных наборов Blakitnysad. Правда, не все разделяют энтузиазм флористки. Например, некоторые жители деревни до сих пор удивляются и рекомендуют вместо цветов посадить картофель. Как начинался путь и развивался бизнес, Ольга рассказала Myfin.by.

Оставила работу инженера и стала флористом

Я окончила БНТУ по специальности экономист. Работала инженером по подготовке производства на машиностроительном предприятии. Здесь меня все устраивало: хороший коллектив, график работы и приличная зарплата.

Но с детства меня тянуло к творчеству — я любила упаковывать подарки для родителей, шила, вязала. Последние пять лет хотелось именно такой самореализации, а моя работа была больше связана с цифрами. Все-таки запчасти для машин — это не цветочки.

Идея строить лавандовый бизнес появилась в 2020 году. Десять лет назад наша семья приобрела участок в деревне Дуровичи (Вилейский район). Именно здесь проходило мое детство.

Когда-то это был участок моей бабушки, но около 25 лет назад она переехала в другую деревню. Участок отошел государству, так как за ним никто не ухаживал. Приобрести его удалось через аукцион. Наша семья давно задумывалась о домике в деревне, и, конечно, хотелось вернуться в те места, где проходило детство.

Как только появился фундамент, я начала сажать свои любимые растения. Купила саженцы лаванды (14 штук) и по обе стороны сделала дорожку из этих цветов. На следующий год была просто поражена этой красотой. Тогда и начала больше интересоваться лавандой: что можно из нее делать и как применить. Пришла идея посадить небольшое лавандовое поле, так как на тот момент хотела реализовать себя в творчестве.

Все саженцы я укоренила сама, изучала информацию в интернете, разбиралась, как и что делать, что необходимо этим цветам, какие нужны условия и уход.

В моей работе самое сложное — это вырастить материал (то есть саму лаванду), нужно много физически работать каждый сезон, а для хорошего урожая нужен не один год.

Мне удавалось совмещать работу инженером, заботу о лаванде и творчество. Правда, свободного времени не было совершенно. И вот однажды, уставшая после трудового дня и всех домашних дел, до полуночи собирая букет на заказ, я осознала: нужно решать, продолжать карьеру на основном месте или развивать начатое дело.

Решение принималось долго, так как обдумывали и обсуждали его с семьей. Но в итоге решили рискнуть. Уволилась с машиностроительного предприятия в сентябре прошлого года.

Лаванда в тот момент для работы была уже у меня в наличии. Появилось больше свободного времени, чем я и воспользовалась. До весны успела пройти курсы по флористике, мыловарению и закончила фитошколу.

«Приходится метаться между городом и деревней»

Все мои знания пригодились для развития своего дела, так как я не хотела ограничиваться исключительно букетами. Для меня было важно предоставить большой ассортимент натуральной лавандовой продукции. Теперь у нас можно приобрести букеты, аромасаше, мыло, сваренное из натуральных масел. Также делаем свечи из пчелиного и соевого воска.

На данный момент пока приходится метаться между городом и деревней, раз в неделю приезжаем на выходные из Минска. Муж занимается строительством дома, а я — своей лавандой. Пока объем небольшой, после срезки и сушки забираем ее в город. Тут у меня есть свой уголок, где я собираю букеты.

Так как в дальнейшем планируем расширяться, будем думать о помещении побольше для хранения лаванды и других сухоцветов.

Мы заготавливаем и выращиваем основное сырье сами. С весны и до осени работы больше: основную часть занимает уход за самой лавандой. Много времени и сил тратится на работу в поле, косьбу, прополку, срезку и сушку — все это нужно сделать вовремя и при определенных погодных условиях.

Лаванда цветет всего около трех недель, ее нужно вовремя срезать, чтобы был качественный материал для сухоцветов. Букеты собираю под заказ в течение всего года после того, как цветы отсортированы и обработаны.

Так как наше дело на стадии развития, пока только я в основном посвящаю все свое время лаванде. Если не буду справляться, то, возможно, и муж подтянется, он совсем не против. Даже сейчас ему нравится помогать мне.

«Стартовый капитал — около 1000 рублей»

С уверенностью могу сказать, что я бы не справилась в одиночку. Ведь перед тем, как посадить цветы на поле, понадобилось много сил и времени для подготовки участка. Работали тогда всей семьей: муж, дочь, сын и я.

Стартовый капитал, который понадобился для того, чтобы начать нашу лавандовую историю, — около 1000 рублей. На эти деньги было приобретено агроволокно (от сорняков) и техника, которая помогает выровнять землю. Могло бы быть потрачено и больше, но посадочный материал я заготовила самостоятельно. Правда, на это ушло достаточно много времени.

Средний чек на покупку в нашей мастерской составляет 25-30 рублей. За эти деньги можно приобрести букет или подарочный набор. В месяц удается зарабатывать около 900 рублей чистой прибыли. Но для этого нужно постоянно работать: выезжать на выставки и ярмарки, вести рабочую страницу в социальной сети, рассказывать о продукции, учиться чему-то новому и постоянно развивать свое дело.

Самый популярный товар, который чаще всего приобретают, — это лавандовый набор (букетик, свеча, аромасаше и мыло).

«Сами варим мыло и изготавливаем свечи»

Сырье покупаем только для мыловарения и свечей. В этом году приобрели еще один участок, будем расширяться — хочется делать больше лавандовых букетов, так как этих объемов нам уже не хватает.

Однако для наших лавандовых наборов нужны не только цветы. Мы сами варим мыло. Натуральные масла и остальные ингредиенты закупаем в специализированном магазине для мыловарения.

Отдельное внимание уделяем упаковке для наших лавандовых наборов и букетов, так как эта продукция чаще приобретается для подарков, поэтому должна быть качественной и стильной.

Для мыловарения и изготовления свечей необходимо достаточно много материала: масло (от 5 видов), формы, ароматы, резаки, воск для свечей, фитили, емкости и другой инвентарь для работы. И все это нужно купить сразу, ведь одно без другого не получится.

Так как я варю мыло с нуля, начала с формы небольшого объема, чтобы сделать ассортимент разнообразным. На данный момент есть уже и большие, в них я заливаю уже проверенные рецепты мыла, которые пользуются наибольшим спросом.

Существенные затраты уходят на расходные материалы. За один мой заказ у поставщиков на упаковку уходит около 200 рублей: бумага для букетов, коробки для наборов, емкости для свечей, фитили, декоративные ленты разных оттенков и текстур.

Материалы для мыловарения обходятся в 150-200 рублей, а для свечей — 100-150 рублей. Хватает этого на 2-3 месяца, а затем снова нужно делать заказ.

«Наличие конкурентов — это не повод не начинать свое дело»

Мы на рынке не единственные. Насколько мне известно, в Беларуси более 10 лавандовых полей. Однако наличие конкурентов — это не повод не начинать свое дело.

Так как мы находимся в центральной области Беларуси, то у нас не так тепло, как в южной части. Климат более прохладный, поэтому немного больше трудностей в выращивании. Весенние заморозки не очень благоприятны для лаванды.

Наши покупатели — это совершенно разные люди. Обычно наши букеты и наборы покупают в подарок женщинам любых возрастов: женам, бабушкам, мамам, коллегам. Это универсальный подарок на любой случай. Большое преимущество лавандовой продукции в том, что она сохраняет свою красоту не один год, поэтому подарок долго будет радовать обладателя.

«В деревне все еще советуют посадить картошку»

Стоит отметить, что не все поддержали нашу инициативу по выращиванию лаванды. Иногда приходится сталкиваться с неодобрением. Например, старшее поколение в деревне вообще не понимает, зачем мы выращиваем именно эти цветы. И до сих пор советуют вместо лаванды посадить картошку.

Еще даже не все знакомые знают, чем мы занимаемся. Однажды сказали приятелю, что выращиваем лаванду. Он так удивленно спросил: «Так это вы?» Оказывается, видел нашу страницу в социальных сетях, знал, что есть такое поле, но не понял, кто стоит за этим брендом. Было приятно, что становимся узнаваемыми.

Рекламой своего дела занимаемся самостоятельно: сделали визитки и брендируем упаковку товара. В этом году начали участвовать в выставках и ярмарках, чтобы побольше людей могли узнать о нашем бренде. Принимали участие в фестивале «Вытоки», который проходил в Борисове, поедем на «Дожинки» в Молодечненский район, а также решили впервые принять участие в осенней выставке «Чароўны Млын», которая будет проходить в октябре.

Многие заблуждаются, что, если работаешь на себя, будет много свободного времени. Как раз наоборот, нужно отвечать людям 24/7, выкладывать посты, искать идеи, вырастить продукцию, продать ее, быть менеджером, грузчиком и продавцом — и это все в одном лице.

«В планах — выращивание новых цветов и расширение бизнеса»

Конкретные планы мы не строим, но знаем, что точно хотим расширяться. Уже в следующем году начнем посадку поля побольше размером, на нем собираюсь выращивать и другие растения. Я люблю монобукеты из лаванды, но покупатели иногда спрашивают не входят ли в них и другие сухоцветы. Покупать этот материал на складах очень затратно, поэтому планирую их выращивать сама.

В Беларуси самим можно выращивать огромный ассортимент растений: лен, пшеница, мордовник, статица, гелиптерум, гелихризум, гомфрена, краспедия, лагурус и другие. Многие растения можно дополнительно окрашивать, делать букеты в нужной гамме для покупателей, а это дополнительные возможности и особый подход к клиентам.

Трудности совершенно не пугают, так как сейчас я занимаюсь любимым делом. А огромная поддержка родных еще раз доказывает, что все обязательно получится.

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