Newsweek: ВСУ создали хаос в армии РФ 28.09.2023, 8:36

Украинское командование избрало необычно эффективную стратегию.

ВСУ создают хаос в армии РФ, ликвидируя российских командиров. Ликвидация каждого высокопоставленного офицера создает в подразделениях противника временную неразбериху, так как они не способны действовать автономно.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на слова бывшего украинского военного Виктора Коваленко.

С ним согласен и бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес.

По его словам, когда украинские военные ликвидируют высших военачальников россиян, они замедляют способность врага маневрировать на поле боя и предвидеть дальнейший ход событий.

«Это мешает их планированию, так как им приходится перестраиваться и искать новое место», - подчеркнул генерал в отставке.

В свою очередь, Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики отмечает: ликвидация командиров российской армии является частью более широкой стратегии командования ВСУ.

Конечная цель таких действий - существенное снижение способности вражеских сил проводить слаженные операции на фронте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».