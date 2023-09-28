Newsweek: ВСУ создали хаос в армии РФ
- 28.09.2023, 8:36
Украинское командование избрало необычно эффективную стратегию.
ВСУ создают хаос в армии РФ, ликвидируя российских командиров. Ликвидация каждого высокопоставленного офицера создает в подразделениях противника временную неразбериху, так как они не способны действовать автономно.
Об этом пишет Newsweek со ссылкой на слова бывшего украинского военного Виктора Коваленко.
С ним согласен и бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес.
По его словам, когда украинские военные ликвидируют высших военачальников россиян, они замедляют способность врага маневрировать на поле боя и предвидеть дальнейший ход событий.
«Это мешает их планированию, так как им приходится перестраиваться и искать новое место», - подчеркнул генерал в отставке.
В свою очередь, Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики отмечает: ликвидация командиров российской армии является частью более широкой стратегии командования ВСУ.
Конечная цель таких действий - существенное снижение способности вражеских сил проводить слаженные операции на фронте.