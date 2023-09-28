«Дети задирали»: под Гродно пенсионер напал на незнакомого школьника 11 28.09.2023, 8:48

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И угрожал его зарезать.

На пенсионера из Гродненского района завели уголовное дело из-за того, что он пытался избить незнакомого подростка на велосипеде и угрожал ему ножом. Мужчина объяснил, что таким образом хотел «отомстить» другим детям, которые его якобы задирали, сообщили в Следственном комитете.

Конфликт произошел вечером 22 сентября в городском поселке Сопоцкин под Гродно. 71-летний местный житель сбросил 15-летнего мальчика с велосипеда, хватал его за одежду и пытался ударить.

Затем мужчина бросил в подростка его же велосипед. К счастью, тот смог увернуться, что, видимо, еще больше разозлило агрессора. После этого он достал нож и направил в сторону школьника, угрожая его убить. Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения на соседнем здании.

Испуганный мальчик поспешил домой и сообщил обо всем родителям, те и вызвали милицию. Пенсионера вскоре задержали.

Как пояснил сам сельчанин, раньше другие дети его «задирали». Увидев ехавших на велосипеде подростков, он решил им отомстить. При этом мужчина даже не был знаком со школьником, а тот ему и слова не сказал. По всей видимости, напасть на мальчика он решил под влиянием выпитого накануне алкоголя.

Тем временем школьник рассказал, что неоднократно видел, как пенсионер цеплялся к детям, а также что мужчина часто появляется на улице пьяным.

Ранее подозреваемого несколько раз судили за кражи и угрозу убийством опять-таки с помощью ножа. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство).

Расследование продолжается, пенсионера намерены заключить под стражу.

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