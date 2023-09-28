Украинские зенитчики установили рекорд по сбитым дронам-камикадзе

Украинские зенитчики установили рекорд по сбитым дронам-камикадзе1
- 28.09.2023, 9:04
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ВСУ отбили массированную атаку РФ в небе над Украиной.
В ночь на 28 сентября Кремль снова атаковал Украину дронами-камикадзе.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уверен, что сегодня украинской ПВО удалось установить рекорд.
Его слова косвенно подтвердила спикер Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.
В прямом эфире национального телемарафона она заявила об уничтожении свыше 30 дронов.
Воздушная тревога была объявлена в Одесской области 27 сентября в 23:50. Спустя время стало известно, что группа дронов движется в сторону Одессы, Коблево и Очакова.
Еще через время под ударами дронов могли оказаться жители Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областей.
Около 3:00 над Черкасчиной заработала система ПВО. Еще через 30 минут воздушная тревога была отменена в Украине.
Тогда же Ким и сообщил, что ВСУ могли побить рекорд по уничтоженным дронам.
Всего же было сбито 34 дрона-камикадзе из 44, запущенных Россией с территории мыса Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ).
Также было уничтожено 6 разведывательных дронов типа «Зала», «Орлан» и «Суперкам».
В ночь на 26 сентября ВСУ сбили 26 дронов-камикадзе, которые в основном атаковали территорию Одесской области.