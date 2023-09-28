Дмитрию Бондаренко — 60 лет! 9 28.09.2023, 9:23

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Дмитрий Бондаренко

Юбилей Героя белорусского Сопротивления.

Дмитрий Бондаренко — легендарный человек, борец за свободу, один из лидеров белорусской оппозиции. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из основателей гражданской инициативы «Хартия-97», основатель молодежного движения «Зубр», бывший политзаключенный отмечает сегодня 60-летие. Рассказать о Дмитрии Бондаренко и поздравить его сайт Charter97.org попросил его друзей и соратников:

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

«Диме Бондаренко 60 лет! Наверное, по такому случаю надо говорить Дмитрию Евгеньевичу Бондаренко. Думаю, можно и так, и так.

Дима Бондаренко – мой давний друг, много мне давший, не раз выручавший и готовый приходить на помощь в трудную минуту. Дима – абсолютный единомышленник в наших реалистичных мечтах о новой Беларуси. Он мой компаньон по вечерним прогулкам, во время которых мы обсуждаем настоящее и конструируем будущее. Дима хорошо слушает и внятно излагает, что очень помогает приводить в порядок свои собственные мысли. Дима многогранен и системен, а главное – в него встроен какой-то камертон, который позволяет ему безошибочно определять окружающую фальшь, и, хоть он и Весы по гороскопу, в вопросах добра и зла он не колеблется и ничего не взвешивает, иногда в ущерб себе.

Дмитрий Евгеньевич Бондаренко – это лидер, видный деятель белорусского Возрождения, генерал сопротивления диктаторскому режиму, незаурядный и отважный мыслитель, блестящий аналитик и визионер.

Дмитрий Евгеньевич предан Беларуси и предан идеалам свободы. У него невероятно широкий кругозор, гибкий и быстрый ум. Он знает очень много и при этом жаден до новых знаний.

Дмитрий Евгеньевич превосходный педагог. Он требователен, и его школу нелегко пройти, зато дает она порой больше, чем целые институты.

Дмитрий Евгеньевич Бондаренко стоит вровень с национальными лидерами демократических революций в Польше, Чехословакии, Сербии, Украины, других европейских стран.

Шестьдесят лет – прекрасный возраст, полное завершение зодиакального цикла, за которым открывается новый период сбычи мечт и достижения самых высоких целей, требующий мудрости, знаний и опыта, которые ты приобрел за первые 60 лет жизни.

Здоровья и Свободы!

С Днем рождения, дорогой и уважаемый!»

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org:

«Дмитрий Бондаренко — один из основателей гражданской инициативы «Хартия-97» в 1997 году, а также один из основателей нашего сайта в 1998-м. Мы дружим и работаем вместе вот уже более 25 лет и трудно найти человека более самоотверженного и верящего в то, что мы обязательно добьемся свободы Беларуси.

Дима — настоящий мотор, источник неиссякаемого оптимизма, несущая опора всего белорусского Сопротивления на протяжении десятилетий. Человек с большим и добрым сердцем, который, не афишируя, всю жизнь помогает огромному числу людей. Он прошел через тюрьмы, избиения, пытки, эмиграцию, но ни дня не жалел о своем выборе и, знаю, что намерен пойти свой путь до конца.

Мне очень повезло иметь такого друга и единомышленника. С гордостью называю его своим учителем и желаю, чтобы Дмитрий месте с семьей как можно скорее собрал всех своих друзей дома, в свободной европейской Беларуси».

Александра Герасименя, чемпионка Мира по плаванию, призер Олимпийских игр:

«Мы учились с Дмитрием Бондаренко в одном вузе — Университете физической культуры. Спорт — это первое, что нас объединяет, и это то, что, на мой взгляд, во многом формирует человека и заряжает его на борьбу. Дмитрий — настоящий борец за свободу Беларуси. Я очень рада, что мы оказались в этой борьбе по одну сторону. Верю, что когда-нибудь мы вместе переплывем реку Буг».

Андрей Шарендо, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

«Дмитрий Бондаренко – зубр белорусского национального сопротивления. Это легенда сопротивления диктатуре. Это именно тот человек, которому поколение молодежи конца 1990-х – начала 2000-х обязано своим вдохновением на борьбу за свободу. Именно Дмитрий Бондаренко был одним из главных организаторов мощных акций протеста «Марши Свободы». Именно эти действия разрушили надежды диктатора Лукашенко продать независимость Беларуси за вакантное тогда место правителя Кремля. Именно эти действия показали, что белорусы способны защитить свою свободу и независимость.

Дмитрий также был одним из основателей и координаторов движения сопротивления «Зубр». Движения, объединившего тысячи молодых людей в борьбе за будущее Беларуси. Бондаренко – именно тот человек, который уже более двух десятилетий занимается монотонной повседневной работой, объединяющей людей в борьбе. Дмитрий – надежный и верный друг нашей семьи, к которому всегда можно обратиться за советом и помощью. Я горжусь дружбой с ним и поздравляю с юбилеем. Желаю свободы, смелости и исполнения желаний. Жыве Беларусь!»

Вячеслав Сивчик, лидер движения «Разам»:

«Очень благодарен сайту «Хартия-97» за возможность публично поздравить Дмитрия Бондаренко с юбилеем. Я знаю его почти 30 лет. Еще до появления «Хартии-97», которая, как мне кажется, не была бы создана, если бы Дмитрий Бондаренко не ушел в оппозицию режиму. А «Хартия» стала первой белорусской инициативой, которая была понятна демократическому Западу и подчеркивала европейскость Беларуси. Поэтому уже в 2010 году политик Бондаренко был незаконно брошен за решетку и стал политзаключенным.

В Беларуси много политических заключенных. К сожалению, очень много. И они становятся другими, когда выходят из тюрьмы. Сила Дмитрия Бондаренко в том, что он не сдался режиму ни во время заключения, ни после освобождения. И он принципиальный борец с режимом Лукашенко. Особенно это проявляется в неприятии Дмитрием подельников Лукашенко, перекрасившихся в 2020 году, а также предателей и продавшихся. Поэтому желаю Дмитрию и дальше оставаться сильным и принципиальным. И всего наилучшего в личной жизни. Пусть он будет счастлив. И чтобы следующий день рождения ему посчастливилось отпраздновать в родном Минске, столице Свободной, Европейской и Процветающей Беларуси. Сто лят, Змитер! И не меньше, больше – можно».

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