«У Кадырова совсем всё плохо» Иван Преображенский

28.09.2023, 9:45

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Иван Преображенский

Цирковые номера пропагандистов только подтверждают это.

Какой смешной цирк устроили пропагандисты вокруг старой истории об избиении сыном полупокойного Рамзана Кадырова Адамом некоего Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана и демонстративно, для подобных провокаций, переданного в СИЗО в Чечню.

Ролик старый. Никто и так не сомневался, что Журавеля избил безнаказанно сын чеченского диктатора. И вдруг, какая бездна удивления: Вы только подумайте, в СИЗО в Чечне кого-то избили. Да там и насилуют, и убивают еще, представьте себе.

Придумали скандал, чтобы отвлечь внимание от почек Кадырова, наверное, пока ему здоровую почку от дяди пересаживают. Кто там занимается пиаром Кадырова, Канделаки или к нему кого-то другого приставили? Судя по тому, что в кампанию включилась и ее товарка Ксения Собчак, все же это она.

Дальше у меня комментарии только нецензурные. Дешевые манипуляторы и реальные садисты и убийцы, ЦКБ со всеми ими и холодильная камера да пребудет. Чем больше таких цирковых номеров нам покажут, тем выше должна быть уверенность, что у Рамзана Кадырова совсем плохо все.

Иван Преображенский, t.me

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