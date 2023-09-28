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«У Кадырова совсем всё плохо»

  • Иван Преображенский
  • 28.09.2023, 9:45
  • 6,818
«У Кадырова совсем всё плохо»
Иван Преображенский

Цирковые номера пропагандистов только подтверждают это.

Какой смешной цирк устроили пропагандисты вокруг старой истории об избиении сыном полупокойного Рамзана Кадырова Адамом некоего Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана и демонстративно, для подобных провокаций, переданного в СИЗО в Чечню.

Ролик старый. Никто и так не сомневался, что Журавеля избил безнаказанно сын чеченского диктатора. И вдруг, какая бездна удивления: Вы только подумайте, в СИЗО в Чечне кого-то избили. Да там и насилуют, и убивают еще, представьте себе.

Придумали скандал, чтобы отвлечь внимание от почек Кадырова, наверное, пока ему здоровую почку от дяди пересаживают. Кто там занимается пиаром Кадырова, Канделаки или к нему кого-то другого приставили? Судя по тому, что в кампанию включилась и ее товарка Ксения Собчак, все же это она.

Дальше у меня комментарии только нецензурные. Дешевые манипуляторы и реальные садисты и убийцы, ЦКБ со всеми ими и холодильная камера да пребудет. Чем больше таких цирковых номеров нам покажут, тем выше должна быть уверенность, что у Рамзана Кадырова совсем плохо все.

Иван Преображенский, t.me

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