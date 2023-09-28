Нагорный Карабах официально прекратил свое существование 8 28.09.2023, 9:58

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Президент непризнанной «республики» подписал указ.

Непризнанная «Республика Арцах» (Нагорный Карабах) с 1 января 2024 года прекратит свое существование. Указ об этом подписал т.н. глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян.

Капитуляция «Арцаха» произошла после сентябрьской антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном. В указе Шахраманяна сказано, что решение было принято «в связи с военно-политической ситуацией».

«В связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа «Арцаха», учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского «миротворческого» контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих…» – сказано в тексте.

Все госорганы и подведомственные им организации будут распущены. Жителям региона, которые не уехали в Армению, президент предложил ознакомиться с условиями «реинтеграции», представленными Азербайджаном. Количество бежавших в Армению из Нагорного Карабаха превысило 50 000 человек.

Одновременно «министр иностранных дел НКР» Давид Бабаян принял решение сдаться азебайджанским властям. Именно Бабаян был последние годы главным спикером «НКР».

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