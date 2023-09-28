«Вместо брачной ночи собирали по квартире воду» 28.09.2023, 10:58

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иллюстративное фото

Белорусы поделились историями самых необычных коммунальных ЧП.

Замыкание, затопление, залетевшая на балкон петарда или сигаретка от соседа сверху — смеем предположить, что с такого рода бытовыми ЧП сталкивался каждый из нас. Журналисты onliner.by собрали удивившие нас истории читателей и разобрались, можно ли было спасти имущество, деньги и собственные нервы.

Потоп сразу после новоселья

Начинаем с истории, которая в разных вариациях случалась практически с каждым, — ну кого хоть раз не заливали соседи или предательски засорившаяся труба? Вот и у Александра случилось нечто похожее, правда время для этого было совсем не подходящее — прошел всего месяц с момента новоселья.

— У нас таунхаус в Тарасово. На выходные жена решила отправиться с детьми к родителям в Минск. Перед отъездом мы с соседом, который проводил ремонт у себя в квартире, тестировали водоснабжение — у нас один насос на всех. В его гараже стоял блок управления давлением. Мне показалось, что у меня слабый напор из крана, поэтому я попросил увеличить давление до 2,5 атмосферы (сантехники предупредили, что лучше не делать его больше 3 атмосфер), — рассказывает читатель.

После этого супруги спокойно закрыли дверь своего дома и уехали к родителям. На следующий день Александру позвонил знакомый электрик, работавший в соседней квартире, и сказал: «Саня, у тебя там что-то течет. Ты бы проверил».

— В этот момент внутри меня все рухнуло. Через секунду я выбегал к машине, ничего не сказав жене. По дороге набрал прораба и сантехника, чтобы тоже летели в Тарасово. Электрика послал перекрыть воду на входе в дом. Еще не открыв дверь, я увидел через окно, что на первом этаже идет дождь, а по лестнице со второго течет ручей. Воды было по щиколотку.

Причина затопления скрывалась в ванной — оказалось, смеситель для умывальника дал микротрещину. Это был заводской брак, который проявился при поднятии давления. Вода тоненькой струйкой текла целые сутки.

— О том, что приехала жена, я понял по дикому воплю на первом этаже. Решили, что уберем воду, включим отопление и оставим окна на проветривание. Все выходные будем пить, а ущерб посчитаем в понедельник. В итоге стены красили по новой, потолок тоже переделывали… После этого случая соседи оперативно стали страховать свои жилища, а мы всегда отключаем воду, когда уезжаем.

Новогодний сюрприз на балконе

Этим случаем с нами поделился читатель Алексей. Его друг отмечал в гордом одиночестве Новый год. Уже к часу ночи он уснул прямо за столом. Проснулся от того, что в дверь кто-то дубасит. Состоялся следующий диалог:

— Кто???

— Открывай, пожарные!

— Уходите, я никого не звал!

— Открывай, а то двери выломаем!

Хозяин квартиры подумал: голоса какие-то больно серьезные, стучат крепко, может, и правда выломают. Распахнул — точно спасатели.

— Чего надо?

— У тебя балкон горит.

— Что???

— Иди сам посмотри.

Выглядывает в комнату — точно, за шторой какие-то всполохи, тени мелькают.

— Ну... Заходите, раз пришли.

Мужчины деловито протопали мимо него на балкон. Выбросили оттуда тлеющий хлам и ретировались. На вопрос, что это было, ответили: «Петарда». Как она оказалась на шестом этаже, так и осталось загадкой. Тот, кто ее туда запустил, тоже сохранил анонимность.

— Друг отремонтировал закоптившийся балкон, застеклил его и присоединил к квартире. Этот пожар его на такую идею и натолкнул (напоминаем, что по закону такая перепланировка запрещена. — Прим. Onlíner), — отметил Алексей.

Свадебный подарок

Игорь со своей женой переехали из Минска в один из городов-спутников, когда ремонт в купленной ими хрущевке близился к завершению.

— Летом у родственника проходила свадьба в том же городе. Праздновали в ресторане, все было хорошо. Возвращаемся во втором часу ночи: в руке у меня бутылка вина, пакет с фруктами… Издали замечаю какую-то движуху возле нашего дома. Меня это насторожило: соседи — сплошь пенсионеры, а тут уже за полночь и свет горит на всех этажах… При виде нас соседка кричит: «Вы весь подъезд затопили!» Я ушам своим не поверил: «Да мы же только-только трубы меняли на новые». Заходим в подъезд, на втором этаже дверь нараспашку, в гостиной из люстры бьет добротная струя воды, вся комната залита. Похожая картина наблюдалась этажом выше, — вспоминает читатель.

Супруги забежали к себе: в туалете из трубы бьет фонтан в потолок, кухня и прихожая заполнены водой сантиметров на пять.

— Вместе с нами поднялся «веселый» работник местного ЖЭСа. Спрашиваю у него: «Вы почему центральный стояк не перекрыли?» Отвечает: «Он находится в подвале соседнего подъезда, а там один дед замок врезал и никого не впускает». Мы помчались к этому пенсионеру, а он ни в какую! Тогда я нашел где-то монтировку и выломал замок в подвал.

Воду перекрыли, наши читатели стали ликвидировать последствия потопа. К делу подключились даже молодожены, которые вместо первой брачной ночи участвовали во всем этом хаосе.

— Разъехались под утро. Чуть позже я обошел каждую квартиру, знакомился с хозяевами и предлагал возместить ущерб (жилье ни у кого застраховано не было). Некоторые бабушки отказывались от помощи, некоторым мы давали деньги на краску для потолка, на замену обоев или мебельных досок, которые разбухли. Потратили примерно $400. Самые большие проблемы были на первом этаже: там жила молодая пара с двухлетним ребенком. Через месяц-два малышка начала кашлять: как выяснилось, в ее комнате были поклеены хорошие плотные обои и под ними из-за сырости образовалась плесень. Пришлось полностью снимать их и обрабатывать стены. Но я больше беспокоился за здоровье девочки: не хотелось, чтобы у нее развилась астма или что-то похожее. Однако все обошлось, а со всеми соседями мы поладили. И хоть мы уже переехали в другой дом, до сих пор здороваемся, если встречаемся где-то в городе.

Так в чем была причина затопления? Экспертиза показала, что при замене труб сантехник установил новый воздухоотводчик (он нужен, чтобы воздух не скапливался в трубах). Мастер слишком сильно его зажал, образовались микротрещины, которые впоследствии просто не выдержали давления.

— Мы предъявили заключение сантехнику, но он был готов вернуть деньги только за работу, а соседям возмещать ущерб отказался. В ЖКХ рекомендовали обращаться в суд, однако желания у нас не было.

Молния в доме

Дарья поделилась с нами детскими воспоминаниями. Она жила с родителями в частном доме в Радошковичах. Рядом, метрах в 10—15, находилась электроподстанция, от которой питалась вся улица. Однажды летом, когда девушке было лет 5—6, началась очень сильная гроза.

— Я любитель посидеть у окна в плохую погоду. Снаружи было темно, и в какой-то момент молния перечеркнула все небо и ударила в подстанцию. От нее сразу полетели искры во все стороны, а по проводам мгновенно побежали всполохи, похожие на маленькие молнии. В счетчике почему-то не были выключены пробки, поэтому разряды прошли через розетки, которые сразу же расплавились. Хорошо, что до этого родители выключили все электроприборы, поэтому у нас досталось только розеткам и проводке, которую пришлось менять. Соседям повезло меньше: у кого-то сгорела вся бытовая техника, телевизоры, у кого-то чуть не начался пожар. Помню огромные черные клубы дыма, которые шли от подстанции, когда ее тушили. Без света мы потом еще неделю сидели, пока нас переподключали к другому источнику, — рассказывает читательница.

Но это не единственная встреча с природным явлением, которую пережила белоруска. Однажды во время грозы молния ударила прямо в ее дом, а точнее, в телевизионную антенну на крыше.

— Разряд прошел через антенну в дом, от чего обуглилось место на полу, где лежал провод от телевизора. До сих пор на том месте можно увидеть небольшую вмятину.

От чего может уберечь страховка, а от чего нет?

Практически у всех героев нашего материала жилье не было застраховано. Разобраться в том, что считается страховым случаем, а также в том, что вообще делать, если произошло ЧП, нам поможет заместитель начальника управления прямых продаж компании «Имклива Иншуранс» Надежда Залесская.

Затопления

Прорвало трубу? Вы забыли выключить кран и залили соседа (или он вас)? Шел ливень и протекла крыша вашего дома? Засорился стояк или произошло любое другое коммунальное ЧП? Все это считается страховыми случаями. Но если вы вдруг забыли закрыть окно в комнату, а на улице начался сильный дождь, плавно перекочевавший в вашу квартиру и заливший дорогой паркет, деньги на его восстановление придется доставать из собственного кармана.

Пожары и взрывы

Подходят любые воспламенения, кроме случаев нарушения техники безопасности. Объясним простыми словами: если ваш ребенок решил поиграть со спичками или вы забыли на плите сковородку, то на выплату от страховой компании лучше не рассчитывать. Но если ваш дом поджег сосед и это было доказано (расследованием обычно занимается МЧС), то это уже страховой случай.

Стихийные бедствия

К этой категории относятся повреждения, вызванные оползнями, землетрясениями, градом, ударом молнии, сильным морозом или жарой. Падение столбов, опор линий электропередач, деревьев из-за ветра тоже считается.

Риски, связанные с электричеством

Короткое замыкание, перегруз электросетей, перепады напряжения… Если что-то из перечисленного привело к тому, что техника в квартире сгорела, ее стоимость возместит страховая компания. Главное, чтобы мастер-ремонтник выдал вам подтверждение, что поломка связана с перепадом напряжения.

Ограбления, кражи, вандализм

Если с ограблением и кражей вроде все понятно, то что относится к вандализму? Например, вы поругались с соседом и он из чувства мести выцарапал на вашей двери какие-нибудь нехорошие слова. Привести ее в порядок поможет страховая компания. Главное при этом — вызвать милицию, которая зафиксирует акт вандализма.

Падение летательного аппарата

К сожалению, и такое случается. Если на ваш дом упал самолет или вертолет — это тоже страховой случай.

Повреждение имущества животными или птицами

Кошатники и собачники наверняка сейчас довольно потирают ручки. Спешим расстроить: страхование домашних питомцев проходит по отдельной программе. Здесь речь о чужих животных: к вам залетела ворона и разбила окно, соседская собака прибежала на участок и погрызла летние качели… За такие повреждения вам заплатят, не сомневайтесь.

А теперь немного о том, за что обычно не выплачивают компенсацию, если вдруг в доме или квартире произошло что-то нехорошее:

документы, ценные бумаги, наличные деньги;

драгоценности;

комнатные и уличные растения и цветы (если ваш помидор погиб из-за сильного ливня, не обессудьте);

предметы небытового назначения, которые не должны храниться в квартире (шины от автомобиля, велосипед и т. д.);

произведения искусства и антиквариат (они страхуются отдельно);

жесткие диски, флешки и другие накопители;

продукты питания.

Страховка не покрывает повреждения при капитальном ремонте дома. Если вы наняли криворуких строителей, чтобы переложить в квартире плитку, это тоже только ваша ответственность.

Алгоритм действий страхователя, если случилась беда

Окей, вы застраховали свою жилплощадь и вдруг с ней что-то случилось. Что делать?

Принять меры по минимизации ущерба.

Сообщить о произошедшем в компетентную службу — милицию, ЖЭС или МЧС.

Уведомить страховую компанию о несчастном случае.

Не приступать к ремонту без согласования со страховой компанией.

Обратиться в страховую компанию с пакетом документов: копия или оригинал договора страхования, заключение одного из компетентных органов, чек, если речь об имуществе (и он у вас сохранился), паспорт или копия паспорта.

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