Два года назад Андрей Зельцер дал отпор КГБ в своей квартире 8 28.09.2023, 11:11

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Минчанин погиб в перестрелке.

Два года назад в Минске во время штурма квартиры погиб айтишник Андрей Зельцер.

Группа силовиков ворвалась в квартиру, выломав дверь. Айтишник отказывался открыть людям в штатском, которые назывались милицией. Он начал стрелять по ним охотничьего оружия и застрелил человека, который оказался офицером КГБ Дмитрием Федосюком.

В перестрелке 31-летний Андрей Зельцер погиб.

В июне 2022-го вдове Андрея Зельцера Марии Успенской назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Она была за решеткой с 28 сентября 2021-го.

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