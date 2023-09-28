Два года назад Андрей Зельцер дал отпор КГБ в своей квартире

Два года назад Андрей Зельцер дал отпор КГБ в своей квартире8
- 28.09.2023, 11:11
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Минчанин погиб в перестрелке.
Два года назад в Минске во время штурма квартиры погиб айтишник Андрей Зельцер.
Группа силовиков ворвалась в квартиру, выломав дверь. Айтишник отказывался открыть людям в штатском, которые назывались милицией. Он начал стрелять по ним охотничьего оружия и застрелил человека, который оказался офицером КГБ Дмитрием Федосюком.
В перестрелке 31-летний Андрей Зельцер погиб.
В июне 2022-го вдове Андрея Зельцера Марии Успенской назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Она была за решеткой с 28 сентября 2021-го.