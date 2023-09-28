Цифры, которые говорят сами за себя 6 28.09.2023, 12:03

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Белорусская миграция находится на пике.

На конец 2022 года больше всего белорусов, вынужденных покинуть родину, осели в Польше, а наибольшая плотность диаспоры — в Литве. В целом, миграция из Беларуси достигла пиковых значений за всю современную историю страны, пишет «Салiдарнасць».

Такие данные содержатся в исследовании о миграции белорусов в Германию, Польшу и страны Балтии — его презентовал директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич на недавнем XI Международном конгрессе исследователей Беларуси, прошедшем в Гданьске.

В исследовании миграционных процессов до и после 2020 года использовались данные из официальных источников и от госорганов пяти стран — Германии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Какие данные получили?

На конец 2022 года, в абсолютном выражении наибольшее количество белорусов жило:

в Польше — 200 тысяч человек,

в Литве — 48 тысяч,

в Германии — 28,

в Латвии и Эстонии — менее 6 тысяч совокупно.

Но при этом плотность проживания выше всего в Литве, где белорусы составляют около 40% от всех мигрантов.

Любопытный момент: как показало исследование, рост миграции начался не в 2020-м, как полагает большинство, а еще в 2017 году, и объяснялся изначально экономическими проблемами. Эта тенденция, по словам Андрея Казакевича, сохранилась и сейчас: Беларусь покидают квалифицированные работники в возрасте от 25 до 40 лет, «политическими» можно считать от 30 до 50 процентов уехавших, у остальных причины экономические либо смешанные.

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