«Нефтяные бароны надули Путина» 1 28.09.2023, 12:21

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Что стоит за топливным кризисом, который обрушился на Россию?

Россию накрыл топливный кризис: по всей стране резко выросли цены на нефтепродукты, в отдельных регионах возник дефицит. Это предвестник катастрофы, с которой страна столкнется в ближайшем будущем.

Такое мнение в своем блоге в YouTube высказал известный российский историк, политэмигрант Дмитрий Чернышевский.

Топливный кризис, с его слов, возник из-за того, что российские нефтяники максимальное количество нефтепродуктов гонят за рубеж, набивая карманы валютой перед своим бегством из страны. В РФ им продавать топливо за рубли нет никакой выгоды.

«Нефтяной кризис. А как вы хотели? (...) Когда нефтяники столкнулись с этой фигней (войной против Украины - ред.), которая у нас сейчас идет, (...) началось бегство капиталов… Процесс пошел фундаментальный - бегство топ-менеджеров Газпрома и нефтянки за рубеж. Сначала они деньги вывозили, потом семьи, а вскоре и сами улетят… Становится все только хуже. Смысл вывода этой нефти за границу - это валюта. «Вы живы, пока у вас есть валюта». Плевали они на рубли», - рассказал историк.

Он обратил внимание на перепалку, которая возникла у главы МИД РФ Сергея Лаврова с послом Индии в РФ.

Министр начал предъявлять претензии за то, что Нью-Дели оплачивал России поставки нефти рупиями, которые невозможно вывести, рассказывал о «зависших» в индийских банках рупиях на $40 млрд. Ответ был неожиданным.

«Никто не обратил внимание на перепалку Лаврова с индийским послом на Тихоокеанском форуме во Владивостоке… Там гениальная перепалка была, которая обнажила весь смысл того, что происходит в России сейчас. Лавров пожаловался, что Индия платила за нефть России рупиями… А индийский посол встал и сказал: «Какие рупии? Мы платили твердой валютой». И его замолчали моментально… Индийцы платили этим господам в долларах, а эти нефтяные господа отчитались перед правительством, что индусы рупии нам всучили, которые нельзя извлечь. Доллары они вывезли из Индии и по своим карманам за бугром рассовали», - объяснил Чернышевский.

В целом, с его слов, сейчас идет массовое бегство капитала из России, что будет иметь самые плачевные последствия.

«Капитал уходит, семьи уже улетели, скоро на джеты и «прощай, немытая Россия»... Любой литр бензина, проданный в России, - это прямой убыток для этого класса воров, который был главным выгодоприобретателем режима в течение 30 лет, а теперь понял, что режим умирает, и спасает сам себя. Им неважно, что будет в России, им абсолютно наплевать. Они уезжают отсюда с деньгами, с нашими деньгами», - констатировал российский историк.

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