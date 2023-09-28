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Авто не пустят в Беларусь без специальной электронной марки

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  • 28.09.2023, 12:27
  • 2,472
Авто не пустят в Беларусь без специальной электронной марки

Лукашенко подписал указ.

В Беларуси вводится специальная электронная марка для оплаты дезинфекции авто на границе. Это регламентирует соответствующий указ Лукашенко (№298 от 25 сентября 2023-го), опубликованный Национальным правовым интернет-порталом.

Так, для оплаты обязательной дезинфекции авто, въезжающих в Беларуси, в пунктах пропуска на госгранице кроме обычной контрольной марки будет необходима еще специальная электронная марка.

Для этого создать и внедрить электронную информсистему продажи и контроля действительности электронных марок должно предприятие «БелГлобалГарант», которое и занимается обязательной дезинфекцией авто на границе. Также компания должна обеспечить строительство и введение станций дезинфекции и электронной системы за счет собственных средств (кредитных, заемных и т.д.).

Указ вступает в силу после опубликования.

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