Авто не пустят в Беларусь без специальной электронной марки

Авто не пустят в Беларусь без специальной электронной марки3
- 28.09.2023, 12:27
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Лукашенко подписал указ.
В Беларуси вводится специальная электронная марка для оплаты дезинфекции авто на границе. Это регламентирует соответствующий указ Лукашенко (№298 от 25 сентября 2023-го), опубликованный Национальным правовым интернет-порталом.
Так, для оплаты обязательной дезинфекции авто, въезжающих в Беларуси, в пунктах пропуска на госгранице кроме обычной контрольной марки будет необходима еще специальная электронная марка.
Для этого создать и внедрить электронную информсистему продажи и контроля действительности электронных марок должно предприятие «БелГлобалГарант», которое и занимается обязательной дезинфекцией авто на границе. Также компания должна обеспечить строительство и введение станций дезинфекции и электронной системы за счет собственных средств (кредитных, заемных и т.д.).
Указ вступает в силу после опубликования.