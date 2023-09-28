«Зачем моя женщина будет портить маникюр, когда есть я?» 4 28.09.2023, 12:44

Белорусские супруги поменялись ролями и рассказали, что из этого вышло.

Месяц назад журналисты onliner.by запустили конкурс, в котором предложили читателям присылать семейные истории о том, кто и как делит обязанности в быту.

«Жена — голова, а я — руки»

Из четырех историй читателям больше всего понравилась самопрезентация Артема и Катерины. Ребята два года в браке, живут на съемной квартире, воспитывают кошку Мурку. Изначально старались обо всем договариваться и делить домашние обязанности поровну. Но так вышло, что большую часть быта все-таки забрал на себя Артем.

— Конфетно-букетный период у нас заключался в том, что я часто готовил Кате завтрак. Приготовил — нужно пропылесосить. И я думаю: «А зачем моя женщина будет портить свой маникюр, если есть я и мои рабочие руки?» Так я и начал брать все больше обязанностей на себя.

К такому положению дел Артем относится с юмором: «Жена — голова, а я руки». Говорит, с детства приучен к домашним делам, для него это никогда не было проблемой.

— Когда Катя книжки читала, я картошку чистил, — вспоминает парень. — Я у мамы рос один, она работала на скорой, иногда 12 часов смена длилась, иногда — сутки, надо было помогать. Еда, конечно, дома была наготовлена, я не кашеварил. Но у меня была четкая инструкция каждый день: суп разогреть, картошку начистить, мусор вынести, посуду помыть, пропылесосить.

После техникума были полтора года армии с жесткой дисциплиной и первый брак, в котором больше обязанностей на себя почему-то взяла супруга.

— Она оказалась еще более хозяйственной, чем я. Ей нравилось тратить много времени на готовку и уборку. Наверное, в семье тащит быт тот, для кого это важнее, — рассуждает сегодня Артем.

Во втором браке, с Катериной, у белоруса все сложилось иначе. Жена взяла на себя организаторские функции: спланировать меню на неделю, оплатить коммунальные, составить список в магазин. Еще Катя любит нажимать на кнопочки: загружать стирку и запускать раз в два дня робот-пылесос.

А вот список обязанностей, которые приходится делать «руками», у Кати небольшой:

— протирать пыль;

— готовить ужин из заранее начищенных и подготовленных продуктов;

— ухаживать за кошкой — кормить, менять наполнитель, гладить и вычесывать.

А вот какие дела по дому есть у Артема:

— вставать утром раньше и нарезать все для ссобоек;

— готовить ингредиенты к ужину;

— мыть посуду;

— пылесосить всю квартиру обычным пылесосом;

— развешивать чистое белье;

— раскладывать вещи по местам;

— таскать сумки из магазина;

— заниматься мелким ремонтом;

— утюжить одежду (для себя и часто для Кати).

— Я не знаю, почему у нас так все получилось, может, потому что я индифферентна к уборке? — размышляет Катерина. — Я тоже росла в семье одна, но мама никакими обязанностями меня не нагружала, кроме как убрать свою комнату. Как-то я помыла пол, и мама пожаловалась, что придется теперь перемывать… Готовить она тоже всегда любила сама. В общем, не сформировалась у меня в детстве любовь к домашним обязанностям.

Подытожим: в быту сейчас разделение примерно 70% на 30% в пользу Артема. И кажется, что такой расклад устраивает всех.

— Мне с мужем повезло, — рассуждает Катерина. — Иногда я прошу Артема: пыльно уже, давай пропылесосим. И он пылесосит. Или вот, например, я не очень люблю развешивать белье. Но если Тема не против, почему бы ему не развесить? Если он утюжит себе одежду, может сказать: «Так, а давай твои платья еще». Ему это сделать несложно.

— Не боитесь, что супруга окончательно сядет вам на шею? — спрашиваем Артема.

— Неа, не боюсь. Когда я сидел без работы, еще и ужины готовил! Супы варил… Не то чтобы изыски, но простые вещи приготовить могу. Зато в выходной мог сказать: «Катя, теперь ты мне делай завтрак!» И она готовила. Но, если честно, у меня жена — мастер спорта в прокрастинации.

— А Тема, наоборот, часто выступает как мотиватор. Говорит: пора летнюю обувь прятать и доставать теплую! И мы тогда вместе что-то делаем. Нам по отдельности точно хуже, чем вдвоем.

Теперь все наоборот

Эксперимент по смене ролей стал вызовом для наших героев. Супруги честно признались: волнуются. Катерине придется всю неделю рано вставать и подготавливать ссобойки, а еще мыть посуду, делать заготовки к ужину, развешивать и утюжить белье.

Артем ограничится приготовлением ужина, загрузкой стирки и уходом за кошкой. Все! Но радости на его лице мы не увидели.

— Я очень переживаю за Катю, потому что мне утром подняться проще. А теперь ей придется вставать в 7 утра.

— А я боюсь, что Тема меня будет кормить макаронами всю неделю. Он еду воспринимает как «топливо», а мне нравится разнообразие.

— И я буду вынужден готовить что-то по твоей прихоти? У нас тут не ресторан.

— Ладно. Зато тебе придется робот-пылесос заряжать через день…

— Ох… Напугала! Еще и стиралку надо будет включить? Ужас.

На этой веселой ноте мы оставили наших героев жить своей жизнью. Но попросили всю неделю вести дневники.

Понедельник

Катя:

— Боже, кто только придумал ранние подъемы? И кто додумался лечь спать поздно? Ах да, это была я. Это именно я предложила сходить на вечерний сеанс в кино... На самом деле собрать ссобойки утром не так сложно, справится и первоклассник. А вот с утренним подъемом дела обстоят не так гладко: я всем недовольна, бухчу на весь мир.

Артем:

— Так как нам вечером сегодня на бачату, а сделать какие-то «Катины» дела надо хотя бы для приличия, то с самого утра я запустил робот-пылесос. И загрузил стирку — Катя днем развесит. Зарядил автокормушку кормом и сменил воду. Пригласил кошку на сеанс вычесывания. Катя собрала мне ссобойку и нарубила салат. Мне показалось, что он вкуснее, чем обычно. А Катя сказала: это потому, что не я вставал сегодня в 7 утра.

Вторник

Катя:

— Вы все еще не знаете, кто придумал утренний подъем? Это же какой-то кошмар. С бачаты мы всегда приходим поздно, как я и говорила. Так что миссия встать сегодня с хорошим настроением и взяться за домашние дела была изначально обречена на провал.

Кстати, вчерашняя стирка от Артема оказалась без кондиционера. Но мы уже провели работу над ошибками.

Зато мне понравилось вечером лежать на диване, пока Артем готовит нехитрый ужин. Пусть это пельмени, зато с салатом. Потом за 5 минут я помыла посуду, даже не заметила.

Артем:

— Сегодня встал, умылся и взялся заряжать все для кошки. Ужин был на мне. Предложил сварить пельмени, чтобы было быстрее. Катя скомандовала добавить салат — пришлось выполнять. После ужина я довольный оставил ей посуду и двинулся чесать кошку.

Среда

Катя:

— Все как обычно: проснулась, собрала ссобойки. Артем уверяет, что получается вкуснее, чем у него. Приятно слышать.

На работе выдалась напряженная неделя, поэтому прихожу домой практически без сил. То, что Артем готовит ужин, очень выручает. Заказала сегодня пасту с грудкой и шампиньонами. Муж попросил больше так не выпендриваться, но приготовил. Было вкусно. На мне только посуда — отделалась малой кровью.

Муж поставил гладильную доску, намекая на глажку маек и рубашек. Вечером намек не поняла. Гладила утром.

Артем:

— Утро уже стандартное: кормушка, вода, вычесать кошку и запустить робот-пылесос. На ужин Катя заказала пасту. Посуды получилось море, хотя в процессе готовки я периодически ее мыл (жалко Катю). К — командная работа. Пасты хватит еще и на завтрашний ужин — минус одно задание.

Четверг

Катя:

— Наконец, поспала 9 часов. Майки гладились мгновенно, а ссобойки собирались автоматически. То есть утро может быть добрым, когда ты хорошенько выспался. Вечером поужинали вчерашней пастой. Артем все заранее продумал, хитрец!

Артем:

— Утро четверга начал с запуска пылесоса — не перетрудился. Громогласным «мяу!» кошка пригласила меня уже на привычную вычесывально-поглажулечную процедуру. Пока это моя самая любимая обязанность. Ужин был готов со вчера — я молодец.

Пятница и суббота

Катя:

— Сегодня день рождения Артема. Он собирается уезжать с палатками в лес на закрытие сезона. Артем зарядил все для кошки, поставил стирку (на этот раз с кондиционером) и включил робот-пылесос. Приятно, что быстро учится.

У меня на ужин была пицца. Как и на завтрак — в субботу и воскресенье. Я тоже хитрая!

Артем:

— С днем рождения меня! По дому все сделал быстро, а вот в лесу столкнулся с неожиданными трудностями… Пришлось ставить палатку самому, без Кати. А мы всегда это делали вдвоем. Обустроить в палатке домашний уют тоже оказалось непросто.

Воскресенье

Катя:

— Как мы все помним, утром была пятничная пицца. Потом приехал Артем с палаткой и запахом леса вперемешку с костром. Подготовили вместе палатку к зимованию. Я развесила стирку. До прихода гостей еще успела помыть полы. Потом — посуду.

Заказали суши и с удовольствием отметили не только день рождения, но и окончание эксперимента.

Артем:

— Дома принимали гостей. Полезного за день ничего не сделал, только вынес мусор. Завтра все опять вернется на свои места — заведу будильник на 7:00.

Эксперимент закончился. Какой итог?

Ребята признаются, что с облегчением выдохнули в воскресенье, когда больше не пришлось искусственно делить обязанности по дому. Все-таки тот порядок, который был заведен ранее, оказался гораздо более эффективным. Катя спит подольше, зато вечером с удовольствием готовит вкусный ужин. А Артем никогда не против помочь, если видит, что супруге это необходимо.

Катя:

— На этой неделе я гораздо больше внимания уделяла быту, чем обычно. И еще раз убедилась в том, что с мужем мне повезло. Делать все в одиночку — замучаешься. С одной стороны, я горжусь выдержкой наших женщин, которые могут все домашние обязанности тащить на себе, а с другой — злюсь, что они позволяют их на себя взвалить. Еще один полезный вывод: без привычного сна все не то и все не так. Высыпайтесь!

Артем:

— Я рад, что Катя попробовала себя в моей роли и прочувствовала, как много всего я делаю. Со своей стороны скажу, что ошибался, когда шутил в начале эксперимента, мол, отдохну. Когда мне нужно было в среду много чего приготовить, я вымотался. И если бы мне сказали еще и помыть посуду, я бы ее просто выбросил. Теперь я понимаю Катю, когда она устала и ничего не хочет делать. Пусть лучше отдохнет.

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