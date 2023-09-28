Самолет Минобороны РФ совершил загадочный перелет в КНДР 28.09.2023, 12:45

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Эксперты озвучили несколько возможных версий.

Самолет Ил-62М российского Минобороны совершил необъявленный перелет в столицу Северной Кореи Пхеньян через несколько дней после завершения визита в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Эксперты допускают, что это перелет свидетельствует о том, что Россия и Корея готовят более серьезную сделку, чем просто закупку оружия, пишет dialog.ua.

Самолет с бортовым номером RA-86559 вылетел в Пхеньян 25 сентября, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

А 27 сентября он вернулся в Москву. Этот полет не анонсировался ни российской, ни северокорейской стороной. Тот же самолет летал в Пхеньян в начале августа, через несколько дней после визита в северокорейскую столицу Шойгу.

Специализирующийся на новостях из КНДР сайт NK News называет несколько возможных причин перелета: поездка российских военных чиновников, подготовка к визиту в КНДР министра иностранных дел России Лаврова (запланирована на октябрь) или Путина.

Как напоминает Bloomberg, Северная Корея закрыла воздушное сообщение с другими странами после начала пандемии коронавируса в 2020 году и с тех пор его не открывала.

В этой ситуации сразу две поездки российской делегации в страну в течение нескольких недель могут демонстрировать серьезное сближение двух авторитарных режимов.

Северная Корея, возможно, хочет получить технологии двойного назначения, которые можно было бы передать под видом помощи космическим и ядерным программам в соответствии с международными нормами, пишет NK News.

При этом передача Пхеньяну технологий, которые можно использовать для создания ракет и ядерных бомб, будет нарушать резолюции Совбеза ООН.

«В какой степени Россия готова обойти резолюции Совета Безопасности ООН — это еще один большой вопрос. Публичная демонстрация Россией и Северной Кореей своей готовности укреплять военные связи может, в частности, позволяет предполагать, что в ближайшее время нас ждет нечто большее, и не обязательно все это будет происходить за закрытыми дверями», — считает аналитик Открытой ядерной сети Джеву Шин.

Журналисты Bloomberg отправили запрос в Минобороны России, но не получили ответ. В середине сентября в Россию приезжал Ким Чен Ын.

В ходе визита он осмотрел космодром «Восточный», российские военные самолеты, гражданский SJ-100, а также модернизированный фрегат «Маршалл Шапошников», и провел встречу с Путиным.

Судя по сообщениям СМИ и данным иностранных разведок, два лидера могли обсуждать в том числе закупки вооружений из КНДР.

До Путина в Северную Корею ездил Шойгу. В ходе визита он осматривал различные виды вооружений, в том числе баллистические ракеты, писало Reuters.

В американской разведке считают, что Шойгу ездил в КНДР, чтобы договориться о расширении военного сотрудничества между странами.

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