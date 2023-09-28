NYT: Успехи ВСУ в Черном море помогли прорвать блокаду РФ 1 28.09.2023, 13:15

2,174

Украина занимает все более наступательную позицию.

Благодаря успешным атакам на российские суда в Черном море Украине все чаще удается установить там определенный контроль, несмотря на блокаду портов со стороны РФ. Об этом говорится в материале The New York Times.

Журналисты напоминают, что за последние недели по новому зерновому коридору удалось пройти семи грузовым украинским судам. По мнению аналитиков, способность кораблей ходить, несмотря на угрозы Москвы, может быть следствием новой способности Киева поражать российские военные корабли и потенциально сдерживать их от приближения к украинским водам.

Еще одним возможным сдерживающим фактором NYT называет то, что суда оказываются на западном побережье Черного моря возле стран-членов НАТО, которые помогают отслеживать активность россиян в море с помощью воздушного патрулирования. Журналисты пишут, что агрессивные действия России там, скорее всего, вызвали бы осуждение и «угрожали бы эскалацией войны».

По словам старшего аналитика американского Центра морской стратегии Теи Данлеви, последние удары ВСУ по кораблям РФ показали, что «Украина занимает все более наступательную позицию в Черном море» и существует «связь между успехом коридора» и этой военной кампанией. Она вспомнила об атаке на большой десантный корабль Оленегорский горняк в Новороссийске и то, насколько далеко расположена эта цель.

«Это важный фактор сдерживания, поскольку он держит российские суда на расстоянии», — подчеркнула Данлеви.

Глава Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко, заявил, что его группа зафиксировала в этом году более 35 атак на Севастополь, среди которых и недавние удары по БДК Минск и подводной лодке Ростов-на-Дону, а также штаб Черноморского флота РФ. По его словам, с тех пор Москва передислоцировала часть своего флота в Новороссийск, который лежит на восточном берегу Черного моря и находится вне зоны досягаемости многих вооружений Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».