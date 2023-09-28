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Более десяти оккупантов подняли руки вверх под прицелом украинского снайпера

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  • 28.09.2023, 13:21
  • 5,260
Более десяти оккупантов подняли руки вверх под прицелом украинского снайпера

Видеофакт.

Более десятка российских оккупантов сдались в плен украинским бойцам на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинский снайпер внимательно наблюдает за процедурой сдачи окупантов в плен, опубликован в соцсетях.

«Запорожское направление. Более десятка российских солдат оказались умнее и отказались умирать на «СВО», сдались в плен и теперь их ждет вкусная еда, теплая кровать и периодическое общение с семьей», - говорится в комментарии к записи.

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