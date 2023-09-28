Эксперты Пентагона назвали условия применения Путиным ядерного оружия 28.09.2023, 13:41

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Представители российской власти не раз грозили ужасными карами.

На полях сражений в Украине установилось некоторое равновесие, и обе стороны избегают очевидной эскалации. Но ситуация может обостриться, вплоть до решения Москвы применить ядерное оружие, считают эксперты RAND Corporation, которая проводит для государственных органов США и в том числе Пентагона исследования по вопросам национальной безопасности. «Риски для Кремля будут невероятные, но неожиданное ухудшение ситуации для российских войск или угроза внутренней стабильности могут заставить [Владимира] Путина отнестись к ядерному оружию как к лучшему из набора плохих вариантов действий», – говорится в отчете «Риски эскалации в войне в Украине».

Представители российской власти не раз грозили ужасными карами, включая применение ядерного оружия, за различные действия Украины и ее союзников – от попытки освободить оккупированные Россией территории до поставок западных танков и ракет, а также ударов по Крыму и Севастополю. Однако прошлой осенью ВСУ стремительно освободили Харьковскую и часть Херсонской областей, ракеты и дроны в последние месяцы непрерывно обстреливают Крым и топят корабли Черноморского ВМФ, наносят удары по объектам на российской территории. Но никакой эскалации со стороны России в ответ на эти действия не наблюдается, пишет The Moscow Times.

Этим, в частности, эксперты объясняют постепенное снятие ограничений на поставки все более тяжелого и современного западного оружия: если поначалу в Вашингтоне и европейских столицах боялись втягивания в прямой конфликт с Россией, то отсутствие реакции по крайней мере частично сняло эти опасения. Такое отсутствие в RAND объясняют рядом причин, в их числе:

боязнь военного ответа со стороны НАТО;

фильтрация информации, которая поступает к Путину: сокрытие негативных новостей создает впечатление, что Москва может выиграть затяжную войну;

постепенный характер усиления военной поддержки Украины со стороны НАТО.

Однако эскалация возможна, предупреждают эксперты RAND, причем в крайнем случае может дойти и до применения ядерного оружия. Контроль Путина за ситуацией в России становится более «хрупким», что может подтолкнуть его к мысли о необходимости закончить войну пораньше. Одна из опций здесь – вывод войск из Украины, но другая – «эскалация, включая прямое нападение на НАТО, более активное использование российских ВВС на территории Украины, применение химического оружия, а также <…> ядерного оружия в Украине». Если Путин пойдет на такой риск из-за серьезного ухудшения ситуации на фронте или угрозы внутренней стабильности, «он может быть не ограничен в выборе количества или типов [ядерного] оружия».

Технические и операционные сложности сильно затрудняют его применение на поле боя в Украине, но если Путин и его ближайшие сподвижники будут ощущать угрозу своей власти, «ядерная эскалация может стать для них более привлекательным вариантом». Чтобы заставить НАТО принудить Украину прекратить огонь, Москва может применить ядерное оружие, давая понять, насколько высоки риски перерастания противостояния в полноценную ядерную войну.

Тактического ядерного оружия, с точки зрения российских руководителей, для достижения такой цели может быть недостаточно, полагают в RAND:

Они могут думать, что издержки и риски от применения лишь нескольких или только маленьких ядерных зарядов не слишком отличаются от тех, что связаны с использованием большего числа или более крупных зарядов, особенно если Кремль посчитает, что последние позволят достичь нужных России целей на поле боя, тогда как первые – не позволят.

НАТО стоит поддерживать сплоченность и продолжать помогать Украине, а постепенность военных поставок может и дальше ограничивать риски эскалации, считают эксперты RAND. Однако возможности США контролировать эскалацию могут снизиться, тем более что ограничение своих военных целей может оказаться политически неприемлемым для Путина. Поэтому США и их союзникам следует планировать свои действия в ответ на эскалацию со стороны России, одновременно поддерживая коммуникации с Кремлем по дипломатическим и военным каналам с целью ее предотвращения, рекомендуется в отчете.

Год назад Вашингтон как раз предупреждал Москву, в том числе напрямую по закрытым каналам, о катастрофических последствиях применения ядерного оружия. США дадут на него ответ, подтверждал публично помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. The Washington Post писала, что предупреждения США нарочно были расплывчатыми, чтобы Кремль не понимал, каким именно может быть ответ, но при этом американские чиновники старались четко дать понять, что он обязательно будет.

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