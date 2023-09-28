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Светлогорский ЦКК выбросил «дурнопахнущие газы»

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  • 28.09.2023, 13:53
  • 1,248
Светлогорский ЦКК выбросил «дурнопахнущие газы»

Предприятие объясняет это техническими причинами.

28 сентября на Светлогорском ЦКК произошел «кратковременный выброс дурнопахнущих газов». Предприятие объясняет это техническими причинами.

«Сегодня по техническим причинам произошел кратковременный выброс дурнопахнущих газов на ОАО «Светлогорский ЦКК». Нарушений предельно допустимых норм содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Угроз для населенных пунктов не установлено», – сообщает пресс-служба предприятия.

Сейчас Светлогорский ЦКК работает в штатном режиме.

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