«Глава Чечни создал серьезную проблему Путину» 28.09.2023, 14:02

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Рамзан Кадыров

Кремль оказался в ситуации «серпом по горлу».

За время, прошедшие после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, ни одно из высших должностных лиц российского государства не прокомментировало это по существу.

При этом еще вчера опрошенные Би-би-си юристы сказали, что людей, причастных к изображенному на видео избиению, а также распространившего это видео Кадырова, можно привлечь к ответственности как минимум по девяти статьям российских законов.

«Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — так во вторник начал свой ежедневный конференс-колл с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос, почему он отказывается это сделать, Песков коротко ответил: «Не хочу».

С тех пор ни один высокопоставленный российский чиновник или политик его не прокомментировали.

Об этом до сих пор ничего не сказали ни правоохранительные органы, ни чиновники кабмина (например, министр юстиции Константин Чуйченко), ни спикеры обеих палат российского парламента.

Однако «по ситуации с избиением задержанного в Чечне» высказался вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он отметил, что в законе о защите чувств верующих ничего не сказано об избиениях в СИЗО как приемлемом наказании. Парламентарий также напомнил, что несмотря на то, что Россия — страна «большая и очень разная, но закон должен быть един для всех».

Еще более сдержанной в оценках произошедшего оказалась уполномоченная по правам человека < Татьяна Москалькова. Прежде всего она осудила «уничтожение Священных Книг, будь это Коран, Библия или Тора» как деяния, которые «не могут оставаться безнаказанными». Но потом все же добавила, что «какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону» и «во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом».

При этом Москалькова не сообщила ни о каких действиях, которые она как омбудсмен собирается предпринять после публикации Кадыровым видео с избиением.

Заявление «по сообщениям в СМИ» в правоохранительные органы (она не уточнила в какие) обещала написать телеведущая Ксения Собчак после своего разговора с Рамзаном Кадыровым.

В своем телеграм-канале она сообщила, что глава Чечни сам позвонил ей по видеосвязи в понедельник вечером. По словам Собчак, Кадыров рассказал, что вместе с сыном и охранником посещал Журавеля «в СИЗО». Кадыров утверждает, что «ничего ему не делал», так как «законопослушный гражданин». «Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их», — пересказывает слова главы Чечни телеведущая. При этом остается неясным, кто в таком случае снимает избиение на видео.

Собчак утверждает, что Кадыров сам предложил ей сегодня написать заявление (видимо, имеется в виду в правоохранительные органы), выйти на пикет и пообещал, что ей за это «ничего не будет».

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«Кадыров хочет воспроизвести свой любимый контекст, когда он беспредельничает, все возмущаются, а поделать ничего не могут», — пишет политолог Аббас Галлямов. Однако, по его словам, сейчас проблема в том, что «глава Чечни создал серьезную проблему Путину»: «Каким бы идиотом не был сжегший Коран волгоградец, он всё равно этнический русский и теперь получается, что Путин готов отдать русского на съедение чеченцам. Естественно, что это сильно не понравится большинству россиян, ну а уж «русским патриотам» — тем самым, которые составляют костяк группы поддержки войны, — это вообще как серпом по горлу».

«Патриоты» и пропагандисты против?

Поддерживающий вторжение России в Украину военкор «Комсомольской правды» Александр Коц написал в своем телеграм-канале, что «в правовом государстве за преступления (а Журавель его совершил) наказывают лишением свободы, а не избиениями в кабинетах следственного изолятора».

Он призвал прокомментировать произошедшее главу СК Александра Бастрыкина, «по решению которого дело в отношении Журавеля для расследования передано в следственное управление СК России по Чеченской Республике», а также министра юстиции Константина Чуйченко, заявившего, что «Журавель должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением, поскольку «это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

Член президентского совета по правам человека, поддерживающая войну в Украине Марина Ахмедова заявила, что «при всей благодарности Кадырову за помощь в СВО», она не то чтобы «не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии», в ней «все восстает против этого». «Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона», — написала она.

Член фракции «Единой России» в Госдуме, ведущий пропагандистской программы «60 минут» на телеканале «Россия» Евгений Попов также заявил, что «избивать людей нельзя»: «Это незаконно. Наказание для преступника назначает суд. И только суд».

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