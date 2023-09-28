Беларусь стремительно теряет работников и возможность выплачивать пенсии 28.09.2023, 14:37

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«Испарилось» шокирующее количество трудоспособного населения.

С 2010 года белорусская экономика потеряла почти полмиллиона работников. Это близко к населению Гомеля — второго по величине города страны, пишет zerkalo.io.

За 12 лет белорусская экономика потеряла 488,7 тысяч занятых, следует из данных, размещенных в сборнике Белстата. Это близко к общему количество населения Гомеля — второго по величине города нашей страны (на 1 января 2023 года оно составляло 501 тысячу человек).

За эти годы самая большая группа работников — сфера услуг — потеряла 8600 занятых. Сельское и лесное хозяйство — 125,5 тысяч. 195,9 тысяч человек потеряла промышленность и 158,7 тысяч — строительство.

В 2022 году соотношение числа занятых в экономике к трудоспособному населению, как следует из данных сборника, составило 79,3%, в то время как в 2010 году оно было почти 82%. Удельный вес трудовых ресурсов в численности населения также снизился: с 64,1% в 2010-м до 61% в 2022-м.

Это означает, что людей, обеспечивающих взносы в социальную сферу и оплату пенсий тем, кто их получает, становится все меньше.

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