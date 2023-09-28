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Квартиру дочери бизнесмена Аверьянова не смогли продать на торгах

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  • 28.09.2023, 14:51
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Квартиру дочери бизнесмена Аверьянова не смогли продать на торгах
Виктория Аверьянова в зале суда. Июнь 2020 года.
Фото: TUT.BY

В ней зарегистрирован несовершеннолетний ребенок.

В Минске со второй попытки пытаются продать на аукционе квартиру дочери известного бизнесмена Юрия Аверьянова — Виктории. Желающих купить ее на первом аукционе не нашлось.

На сайте «Белюробеспечения» стартовал прием заявок на аукцион по продаже арестованной квартиры в Минске, которая принадлежит Виктории Аверьяновой. В квартире зарегистрирован несовершеннолетний ребенок.

Аукцион пройдет 3 октября. Начальная цена квартиры — 396 тысяч рублей. Это на 100 тысяч меньше, чем установленная стартовая цена на первом аукционе, который закончился ничем.

Напомним, в 2020 году Викторию Аверьянову осудили по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В июне 2020 года суд приговорил предпринимательницу к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей сразу же сократили срок на 1 год по амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С учетом времени, проведенного в СИЗО, после суда ей оставалось отбыть в колонии около года. С нее также постановили взыскать в доход бюджета ущерб в размере 711,7 тысячи рублей.

Виктория Аверьянова возглавляла компанию «Интэкс», которая управляла рядом развлекательных клубов в Минске.

По данным суда, компания в 2009—2016 годах не уплатила в бюджет Беларуси налоги в сумме свыше 892 тысяч рублей. Глава «Интэкса» при пособничестве подчиненных внесла в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения.

Виктория Аверьянова — дочь известного белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. В 2017 году Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд». Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.

После претензий со стороны силовиков он покинул Беларусь и переехал в Германию. Его старшая дочь Виктория — в Россию, где воспитывала двух детей. В конце 2019 года Викторию Аверьянову экстрадировали в Беларусь.

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