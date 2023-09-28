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Mercedes-Benz первой представила систему автопилота третьего уровня

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  • 28.09.2023, 14:59
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Mercedes-Benz первой представила систему автопилота третьего уровня

Теперь можно даже не смотреть на дорогу.

Компания, одна из первых внедривших ряд инновационных технологий в автомобили, теперь оборудует свои полностью электрические автомобили EQ новейшей системой Drive Pilot, пишет Techinsider.

Функциональность Drive Pilot, доступная для седанов Mercedes-Benz S-Class и EQS 2024 модельного года, прошла тестирование на оживленных трассах Лос-Анджелеса. Эта система, схожая с Super Cruise от GM, BlueCruise от Ford и Highway Assistant от BMW, идет на шаг вперед, позволяя водителю отводить взгляд от дороги. Она стала первой системой уровня третьего, разрешенной к использованию в США, однако первое время будет активна только в Калифорнии и Неваде.

Активация Drive Pilot требует соблюдения определенных условий, таких как максимальная скорость в 65 км/ч, наличие другого автомобиля спереди, сухость и чистота дорожного покрытия, хорошая видимость дорожной разметки и предварительно запрограммированный маршрут. Эти условия ограничивают использование Drive Pilot условиями плотного пригородного движения.

В условиях движения на скоростях выше 65 км/ч можно использовать только адаптивный круиз-контроль вместе с удержанием полосы движения. Система автоматической смены полос показала эффективность при скоростях от 65 до 136 км/ч.

Drive Pilot демонстрирует отличную работу при плотном движении на скоростях менее 65 км/ч, сохраняя безопасное расстояние и удерживая автомобиль в полосе, не требуя от водителя слежения за дорогой.

Тем не менее, водитель не должен расслабляться слишком сильно, так как камера постоянно следит за его глазами и головой, чтобы убедиться, что он может в любой момент взять управление на себя.

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