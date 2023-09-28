«Начинается выяснение: «Але, Люся, позвони водителю» 28.09.2023, 15:13

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В Сморгони — транспортный коллапс, в ответ на претензии жителей в автопарке хамят.

В Сморгони логистический коллапс — по словам местных жителей, общественный транспорт постоянно опаздывает или не приходит, из-за этого горожанам на утренние смены иногда приходится добираться на такси, чтобы не лишиться премий.

Как рассказал блогу «Люди» один из пассажиров, в ответ на претензии в автопарке лишь хамят.

Журналисты попытались разобраться в ситуации и связались с местными чиновниками.

Имя собеседника изменено в целях безопасности.

Пассажир: «Автобус стандартно опаздывает, а может вообще не прийти. Создается давка — все трясемся, друг на друга падаем»

Каждое утро Константин ездит на работу на одно из местных предприятий, оно находится за городом. По словам мужчины, успеть на утреннюю смену — часто большая проблема. Все дело в маршрутках, которые ходят «по абсолютно неизвестному простым жителям расписанию». График у общественного транспорта есть, но водители его не придерживаются, уверяет собеседник.

— То, что написано на остановках, можно даже не смотреть. Транспорт может приехать на 15 минут раньше или позже, а может вообще не прийти. Но стандартно опаздывает на 6−10 минут. Я конкретно недоволен маршруткой № 16Э — это такой мини-автобус, «экспресс». В будни только он едет к двум заводам за городом, до 8 утра больше ничем не добраться, а к этому времени уже надо быть на работе. Есть еще автобус в том же направлении. Он достаточно большой, едет обычно полупустой, но не доезжает до завода, куда нужно куче людей. Почему нельзя поменять все местами: к предприятию пустить вместительный автобус, а маршрутку поставить на рейс, на котором едет меньше пассажиров?

Помимо того что маршрутка не приходит вовремя, утром она еще и переполнена, говорит Константин. Он считает, что это небезопасно.

— Первый раз в жизни вижу, чтобы ехало столько людей! Создается реальная давка, можно просто потерять сознание. Мы едем, все трясемся, друг на друга падаем, когда водитель тормозит. Держаться не за что, — возмущается собеседник. — Если возле двери еще есть поручни, то дальше люди хватаются за верхние полки для ручной клади или за сами сидения, потому что специальных ручек нет. С таким количеством пассажиров это просто опасно! Не дай бог авария, при экстренном торможении мы просто задавим друг друга. А представьте, как зимой, когда все в куртках? И еще не понятно, сколько лет этим маршруткам. Как-то спрашивали водителей о допустимом количестве пассажиров. Один сказал не дурить голову, другой — «сколько влезет, столько и едет». Я в шоке от их «профессионализма».

Константин рассказывает, что проблемы с общественном транспортом в Сморгони давно, сильные опоздания есть и на других маршрутах. При этом между рейсами большие временные промежутки. Мужчина считает, что это из-за нехватки водителей в городе (по данным общереспубликанского банка вакансий, местному автопарку требуется 20 водителей).

— Автобус может идти, например, только утром и вечером или днем и вечером. Если он не приедет вообще, следующий, получается, нужно ждать минимум два часа, а то и больше. Бывает, звонишь в диспетчерскую, узнать, будет ли автобус, — там начинается выяснение: «Але, Люся, позвони водителю, что случилось». Ты висишь на трубке, нервничаешь, потому что опаздываешь, и еще пять минут слушаешь эти разговоры. Ладно по самой Сморгони где-то можно и пройти пешком, но многим нужно ездить именно за город. Вот на прошлой неделе водитель приехал вовремя, причем даже дали побольше автобус. Но с начала недели снова опаздывают и снова маленькие маршрутки.

Местные жители, по его словам, жаловались в городской автопарк, но директор «на все претензии и предложения отвечает хамством или угрозами».

— Люди задавали тот же вопрос, сколько пассажиров может ехать стоя, директору. В ответ услышали: «Почитайте правила. У нас постоянно идут проверки, все у нас хорошо», — отмечает мужчина. — Тем не менее каждое утро в маршрутку просто не зайти. Люди толкаются, потому что всем надо ехать. Ничего не меняется. Одна женщина рассказывала, когда попросила электронную почту, чтобы отправить жалобу, директор автопарка ее не назвал: «Не могу вам сказать, не могу прочитать — не знаю букв». Ну это адекватный ответ? Он возмущается, мол, пусть предприятие доставляет сотрудников на работу, и запугивает людей, что, если будут и дальше поступать жалобы, просто отменит маршрутку и до работы уже никто не доедет. Может, и правильно, чтобы руководство нашего завода пустило служебный транспорт, но пока другого выхода, кроме как ехать на общественном, нет.

Пока собеседнику приходится или приходить на 20 минут раньше на остановку, или, если маршрутка сильно опоздала или не пришла, ехать на такси. Такая поездка на работу в итоге обходится в 10−15 рублей.

— Если есть установленный маршрут и время, значит, транспорт должен быть! — считает собеседник. — А мы иногда стоим на остановке и не понимаем, когда маршрутка опаздывает, придет она или не придет. И если второй вариант, надо срочно думать, как добраться и успеть вовремя, потому что на проходной мы должны быть в 8.00. Зайдешь даже в 8.01 — могут лишить премии, мы теряем зарплату, получается. Еще и на такси тратимся — каждый день так не наездишься. Наше руководство тоже эти проблемы не понимает, в объяснительных мы должны писать, что опоздали по личной причине.

Автопарк: «Мы же тоже не безразмерные! И другие заводы надо вывезти»

Журналисты блога «Люди» обратились за комментарием к директору автопарку № 17 в Сморгони при «Гроднооблавтотрансе» Виктору Гильвину. Он подтвердил, что такая проблема в городе действительно наблюдалась:

— Было пару срывов, но, вроде бы, в последние две недели все нормально — может, один какой срыв и произошел… Надо разбираться конкретно. На автобусах стоит навигация, и мы можем посмотреть, во сколько они приходят на остановку, или не приходят, если машина сломалась и мы не смогли дать замену. Бывает, та же «шестнадцатка» опаздывает, если людей много — водители же сам обилечивают пассажиров. Плюс кто-то едет медленнее, кто-то быстрее, каждый выбирает скорость в зависимости от [ситуации на дороге]. Да и автобусы у нас не новые, часто ломаются. А расписание по маршруту — усредненное, опоздание до пяти минут допускается, свыше — это уже нарушение, хотя, думаю, пять-шесть минут — не так уж страшно.

Виктор Гильвин рассказал, что получал жалобу от пассажиров на переполненные маршрутки № 16Э, и ответил на упреки в хамстве и угрозах.

— Звонила женщина. Я вроде старался отвечать вежливо — сказал, что проведем [измерение] пассажиропотока. Это же не за один день делается! Ну, эта женщина сказала, чтобы ей дали письменный ответ. Я ответил, что она даже не представилась и не дала адрес, куда этот ответ направлять, на что она попросила электронную почту, — отметил он. — Я говорю: «На память не помню, назвать не могу сейчас, потому что секретарь вышла — перезвоните через пять-десять минут». Она в итоге написала жалобу на наше предприятие в Гродно, что я разговаривал по-хамски, не дал электронный адрес… Больше никто не звонил, по крайней мере мне.

По словам директора, после этого на предприятии действительно запустили проверку пассажиропотока, чтобы разобраться, действительно ли на этих рейсах нужны более вместительные автобусы вместо «экспресса», который ходит сейчас.

— Люди жаловались, что в автобусе тесновато ехать, но это же утренний час-пик. Дело в том, что места есть как сидячие, так и стоячие. Если мы по итогам этой проверки увидим, что номинальная вместимость не превышена (например, в МАЗе 67 мест, а всего едут 60 человек, пусть и плотно стоят), по закону это допустимо, мы ничего не сможем сделать, — объяснил директор автопарка. — Вместимость рассчитывает завод-изготовитель, он предусматривает и те же поручни — не мы же эти автобусы изобретаем, а дополнительные поручни поставить не можем: это уже нарушение конструкции. Если окажется, что желающих ехать на этом рейсе 100, то, конечно, будем что-то менять и искать варианты. Но не могу сейчас ничего сказать.

Пока на маршрут № 16Э мы не сможем отправить автобус побольше — у нас там ходит еще «гармошка», отправляется всего на 15 минут раньше. Конечно, люди стараются ехать на втором, впритык к работе. Поменять местами их нельзя: на первом тоже много людей едет. Тут уже по решению с оператором перевозок и исполкомом будем рассматривать вариант, чтобы в принципе вместо «экспресса» на «шеснадцатку» пускать автобус.

Изучать, сколько пассажиров ездит на утренних рейсах, в автопарке планируют еще около двух недель. Но руководитель признался, что у предприятия сейчас не лучшие времена.

— Мы и так с трудом закрываем эту линию. В 6.35 на в том направлении пускаем четыре автобуса, потом в 7 утра идет еще один и в 7.20 — этот «экспресс». Будем думать, может, сменить расписание, чтобы первые водители уже смогли вернуться и завезти других пассажиров, — поделился директор проблемами. — Маршрут — практически 14 километров, автобус едет через весь город, а цена билета одна, что одну остановку проехать, что всю дорогу. И у нас большие убытки, если дополнительные машины туда пускать, убытков будет еще больше. Да и это же не то что у нас стоят автобусы, а мы не хотим их давать, — их просто, бывает, в наличии нет. Водителей тоже не хватает, к сожалению, — может, непрестижная профессия теперь… Мы же тоже не безразмерные! И другие заводы надо вывезти, и из пригорода забрать людей на работу.

Директор заверил, что в городе «будут пробовать решать проблему». Если не удастся найти варианты со стороны автопарка, по его словам, будут искать их с заводами, куда едут рабочие.

— Может, будем предлагать им какую-то часть сотрудников выводить к 9 часам, потому что в основном рабочие едут раньше, а уже позже — служащие и инженерно-технические работники. Или, может, пусть бы они пустили служебный автобус для сотрудников, — предположил Гильвин и повторил, что о ситуации в автопарке знают. — Вопросы есть, никто их не прячет, как говорится.

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