Во время демонстрации Шойгу новых ракет у одной из них «отклеилась» боеголовка

Во время демонстрации Шойгу новых ракет у одной из них «отклеилась» боеголовка18
- 28.09.2023, 15:14
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Видеофакт.
Во время демонстрации главе минобороны РФ Сергею Шойгу новых российских ракет у одного из образцов «отклеилась» боеголовка.
На это обратил внимание YouTube-канал «Обманутый россиянин», обнародовав видео с посещением кремлевским военным преступником предприятия оборонно-промышленного комплекса корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.
На нем видно, что во время демонстрации Шойгу так называемых «новейших образцов вооружений» боеголовка одной из ракет оказалась плохо прикрученной, в результате чего повисла на несколько градусов вниз.
«На полшестого», — отметил автор канала.
Кроме того, он также обратил внимание, как «четко» на предприятии российской оборонки налажен сам технологический процесс.
«От, я себе именно так все и представлял. Самую секретную разработку заворачивают в штору, и как бурлаки тащат ее на тележке», — прокомментировал блогер транспортировку ракеты, которой, как утверждает кремлевская пропаганда, «нет ни у одной армии мира».