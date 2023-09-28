Во время демонстрации Шойгу новых ракет у одной из них «отклеилась» боеголовка 18 28.09.2023, 15:14

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Видеофакт.

Во время демонстрации главе минобороны РФ Сергею Шойгу новых российских ракет у одного из образцов «отклеилась» боеголовка.

На это обратил внимание YouTube-канал «Обманутый россиянин», обнародовав видео с посещением кремлевским военным преступником предприятия оборонно-промышленного комплекса корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.

На нем видно, что во время демонстрации Шойгу так называемых «новейших образцов вооружений» боеголовка одной из ракет оказалась плохо прикрученной, в результате чего повисла на несколько градусов вниз.

«На полшестого», — отметил автор канала.

Кроме того, он также обратил внимание, как «четко» на предприятии российской оборонки налажен сам технологический процесс.

«От, я себе именно так все и представлял. Самую секретную разработку заворачивают в штору, и как бурлаки тащат ее на тележке», — прокомментировал блогер транспортировку ракеты, которой, как утверждает кремлевская пропаганда, «нет ни у одной армии мира».

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