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Близкий к российским силовикам Telegram-канал: Кадырова хватило лишь на пять минут встречи с Путиным

  • 28.09.2023, 15:30
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Близкий к российским силовикам Telegram-канал: Кадырова хватило лишь на пять минут встречи с Путиным
Рамзан Кадыров

Сам глава Чечни по-прежнему в Москве.

Правителя Чечни Рамзана Кадырова хватило на пять минут встречи с Путиным под камерами. Пуловских журналистов, как сообщает источник, попросили покинуть кабинет, пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

На ролике, опубликованным кремлевским пропагандистом Павлом Зарубиным, на часах Путина 12.48.

«Всего полная версия видео занимает менее 4-х минут. Причем разговор с Путиным обрывается, возможно, в продолжении Кадыров выглядел уже не так бодро. Поэтому президентских операторов попросили покинуть помещение. Для понимания: чтобы пройти все кордоны охраны и выйти туда, где ловит хотя бы какая-то связь (рядом с Путиным, понятное дело, работают глушилки), передать флешки с видеокамер ответственному монтажеру, слить кадры и смонтировать нужный кусок видео уходит минимум 15 минут. Зная, в каком расслабленном режиме работают пуловские «журналисты», можно закладывать еще больше времени», — пишет Telegram-канал.

Первая запись со встречи размещена в 13.11.

«Пропагандисты решили сохранить интригу, опубликовав кадры, где глава ЧР представлен только со спины. Уже в полной версии, опубликованной в 13.22 интрига раскрывается и перед всеми выставляют улыбающегося Кадырова. Нюанс только в том, что судя по метаданным опубликованных файлов, ролики смонтированы на вражеском Macbook. А как мы помним, продукцию Apple стали запрещать в госучреждениях, а тем более в Кремле, примерно месяц назад. В таком случае либо на видео КРА месячной давности, либо пропагандисты как всегда нарушают правила, которые сами же и устанавливают», — сообщает ВЧК-ОГПУ.

Cамолет Кадырова, пишут источники, по-прежнему в Москве и охрану с ЦКБ никто не снимал. Она переместилась от пятого корпуса к другому.

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