Война дронов: почему россияне панически боятся украинских беспилотников 28.09.2023, 16:03

У Украины есть БПЛА, которые способны лететь до 1000 километров.

Украинские беспилотники день и ночь поражают вражеские цели в окопах и блиндажах, а также охотятся за техникой врага и пропагандистов. В частности, коллаборант Владимир Сальдо ужасно боится массовых и главное точных ударов украинских дронов-камикадзе.

Кроме того, украинские дроны постоянно «беспокоят» жителей российских городов, которые вопят, где же ПВО. Меняется ли у нас номенклатура беспилотников, какие БПЛА используются для ударов по России и какое количество дронов нужно для фронта - «Апострофу» рассказал военный эксперт и аэроразведчик Андрей Коваленко.

Испуг врага

Истерика Сальдо не случайна. Враг давно заметил влияние украинских дронов на ход боевых действий. На Бахмутском направлении и под Авдеевкой враг часто теряет технику. Неделю тому назад выбивались дронами танки Т-90, другая бронетехника стоимостью более 7 млн дол. Дроны-камикадзе бьют в кормовую часть танка и он все - уже никуда не едет. А Сальдо же просто решил похайповать на этой теме.

Враг наконец-то оценил наши возможности. Фронт насыщается ударными дронами, растет количество людей, умеющих их производить, причем не только в тылу. Производство ведется и в самих батальонах и бригадах инженерами. Поэтому фронт будет насыщаться и дальше, в том числе за счет проекта Федорова "Армия дронов".

Технологически дроны также меняются, развиваются разнообразные боезаряды к ним. Скоро Сальдо сможет и сам увидеть, что заряды не так уж и маленькие, и к нему прилетите нечто существенное, что он в последний раз в жизни увидит.

Война все больше должна ощущаться на территории Pоссии. Ее уже чувствуют и Курск, и Подмосковье, и Тула, и очень многие другие российские города. Чем шире будет охват территории РФ даже БПЛА, тем труднее врагу будет прикрывать зоны, они не смогут перемещать системы ПВО в тот же оккупированный Крым, куда прилетает очень часто. Если будут продолжаться атаки по разным объектам в Pоссии, то у россиян будут возникать логистические проблемы.

Сейчас приоритетная задача – это уничтожение российского ВПК: предприятий, производящих компоненты для ракет и дронов. Поэтому нужно влиять на страну-агрессорa не только санкциями. Я слышал такое выражение "Лучшая санкция - это бавовна" - и с этим полностью согласен.

FPV-дроны

Чувствительная тема – модернизация наших дронов, ведь враг тоже постоянно совершенствует средства РЭБ и методику перехвата БПЛА. Поэтому наши инженеры постоянно работают над усовершенствованием защиты от РЭБов, используются разные технологии. Сфера ударных БПЛА развивается самыми быстрыми темпами. Очень многие молодые люди задействованы в производстве беспилотников, в том числе ударных - FPV-камикадзе: они собирают эти дроны, предлагают инновационные решения.

В общем, есть разные модели FPV-беспилотников. Есть FPV-камикадзе 3-5 км действия, есть дальнолеты на 7-10 км – они используются не только для ударов, но и для разведки.

Есть вообще БПЛА, которые способны лететь до 1000 км – там уже немного другие двигатели и технологии используются. Ключевое сейчас – это максимально защищать наши дроны от вражеских РЭБов. Для наших инженеров задача №1 – чтобы ударные БПЛА достигали конечной цели.

Космическая разведка врага

Спутниковая связь – это засекреченная история, как и ее использование для беспилотников. То, о чем можно говорить – это GPS-модули управления. С помощью них выстраивается маршрут, ставятся метки на карте, вводятся координаты и дрон в автономном режиме летит к определенной цели. Так действуют, например, вражеские "шахеды". Они в основном используются в автономном режиме.

Станция управления БПЛА позволяет управлять чаще всего на дистанцию 150 км, потому что начинается действие вражеских РЭБов, перебивающих сигнал. Спутниковая связь тоже в определенных моментах подвергается влиянию определенных РЭБов. А вот "Старлинк" - нет, потому что там спутников слишком много, чтобы заглушить.

Made in Ukraine

Потребности в производстве вооружения для ВСУ многообразны. Сейчас нужно немало боеприпасов к гаубицам, те же стволы, потому что они при интенсивном использовании очень быстро вырабатывают свой ресурс. Следует наращивать максимально высокоточную натовскую артиллерию, мины для минометов, танковые снаряды.

То есть нужно все, чем сейчас живет фронт. Конечно же, нужны ракеты к ПВО и дальнобойные ракеты собственного производства, потому что иностранные мы не можем использовать по территории Pоссии. А собственные дальнобойные ракеты открывают возможности зеркально отвечать на удары врага по энергетике.

Что касается размещения производства на территории нашего государства, то это должны быть, конечно, подземные заводы и это вполне реально реализовать.

Что касается производства БПЛА, то количество будет наращиваться, в этом не надо даже сомневаться. Мы уже освоили производство собственных двигателей даже для дронов FPV-камикадзе, потому что еще год назад использовались китайские двигатели. Ключевое сейчас – наращивать их количество, чтобы до конца года закрытую потребность в производстве собственных двигателей. Платы и микроэлектроника – здесь мы зависимы от импорта, но логистика налажена и будет тоже увеличиваться.

Очень радует то, что в подразделениях к "мавикам" присоединяются FPV-дроны с хорошей оптикой. Единственное пока преимущество "мавика" – наличие тепловизора. Уже есть понимание, что нам нужно минимум 30 тысяч FPV-дронов в месяц. А если выйдем на производство 50 тысяч – это будет идеально для фронта. Благодаря им мы сохраним кучу жизней наших воинов и уничтожим кучу врагов.

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