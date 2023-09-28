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«Украинская Бронетехника» провела испытание новой партии минометов для ВСУ

  • 28.09.2023, 16:29
«Украинская Бронетехника» провела испытание новой партии минометов для ВСУ

Фотофакт.

Частное предприятие «Украинская бронетехника» завершило испытания очередной партии 120-мм минометов для украинских воинов. Испытания по контролю качества проходил каждый миномет.

По словам генерального директора ООО «Украинская бронетехника» Владислава Бельбаса, были отстреляны последние образцы продукции.

- Продолжаем производить минометы различных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120 мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета, - добавил Бельбас.

В частности гендиректор подчеркнул успешную релокацию производства, а также высокие показатели производства минометов. Сейчас компания работает над тем, чтобы 60 мм, 82 мм и 120 мм в армии было больше.

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