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Токаев: Казахстан будет соблюдать санкции против России

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  • 28.09.2023, 16:53
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Токаев: Казахстан будет соблюдать санкции против России
Касым-Жомарт Токаев

И увеличит поставки нефти в Европу.

Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима. Об этом заявил президент республики Касым Жомарт Токаев, передает «Немецкая волна».

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Он добавил, что Казахстан готов нарастить поставки нефти в Германию.

«По просьбе наших немецких друзей я подтвердил готовность нашей страны увеличить поставки нефти на длительный срок», — заявил Токаев. О каких объемах поставок идет речь, он не уточнил.

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