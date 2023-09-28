Токаев: Казахстан будет соблюдать санкции против России

Токаев: Казахстан будет соблюдать санкции против России8
- 28.09.2023, 16:53
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И увеличит поставки нефти в Европу.
Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима. Об этом заявил президент республики Касым Жомарт Токаев, передает «Немецкая волна».
«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Он добавил, что Казахстан готов нарастить поставки нефти в Германию.
«По просьбе наших немецких друзей я подтвердил готовность нашей страны увеличить поставки нефти на длительный срок», — заявил Токаев. О каких объемах поставок идет речь, он не уточнил.