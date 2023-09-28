закрыть
28 сентября 2023, четверг, 18:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Начштаба Британии: Удары по Черноморскому флоту показали, что Украина победит

1
  • 28.09.2023, 17:13
  • 1,854
Начштаба Британии: Удары по Черноморскому флоту показали, что Украина победит

Путин потерял контроль над войной.

Украина в войне со страной-оккупантом РФ владеет инициативой на поле боя, что продемонстрировали результативные удары по Черноморскому флоту в захваченном россиянами Крыму. Глава Кремля Владимир Путин потерял контроль над войной, а сама Россия ослабла. Киев одержит победу над Москвой. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Британии Тони Радакин.

Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, Радакин прибыл в Киев вместе с министром обороны Британии Грантом Шарпом и поднял тему о новых обязательствах по оказанию военной помощи Украине.

По словам начальника британского Генштаба, ВСУ сохраняют за собой инициативу на поле боя, а Россия ослаблена. Украина одержит победу в войне.

«Недавние удары по Черноморскому флоту являются еще одним примером того, как Украина сохраняет инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую начал, и, как следствие, Россия ослабла. Этот визит, вместе с моими визитами летом, укрепил мое убеждение в том, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу этого пути», - сказал Радакин.

Министр обороны Шарп акцентировал внимание на том, что Британия, которая подготовила десятки тысяч украинских бойцов, отправила Киеву сотни тысяч боеприпасов и предоставила миллионы фунтов стерлингов экономической и гуманитарной помощи, будет и в дальнейшем поддерживать украинское государство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип