Начштаба Британии: Удары по Черноморскому флоту показали, что Украина победит 1 28.09.2023, 17:13

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Путин потерял контроль над войной.

Украина в войне со страной-оккупантом РФ владеет инициативой на поле боя, что продемонстрировали результативные удары по Черноморскому флоту в захваченном россиянами Крыму. Глава Кремля Владимир Путин потерял контроль над войной, а сама Россия ослабла. Киев одержит победу над Москвой. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Британии Тони Радакин.

Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, Радакин прибыл в Киев вместе с министром обороны Британии Грантом Шарпом и поднял тему о новых обязательствах по оказанию военной помощи Украине.

По словам начальника британского Генштаба, ВСУ сохраняют за собой инициативу на поле боя, а Россия ослаблена. Украина одержит победу в войне.

«Недавние удары по Черноморскому флоту являются еще одним примером того, как Украина сохраняет инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую начал, и, как следствие, Россия ослабла. Этот визит, вместе с моими визитами летом, укрепил мое убеждение в том, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу этого пути», - сказал Радакин.

Министр обороны Шарп акцентировал внимание на том, что Британия, которая подготовила десятки тысяч украинских бойцов, отправила Киеву сотни тысяч боеприпасов и предоставила миллионы фунтов стерлингов экономической и гуманитарной помощи, будет и в дальнейшем поддерживать украинское государство.

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