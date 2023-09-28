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Министр юстиции Польши: Ракета, которая упала в Пшеводуве в прошлом году, была украинской

  • 28.09.2023, 17:32
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Министр юстиции Польши: Ракета, которая упала в Пшеводуве в прошлом году, была украинской

Польская прокуратура провела расследование.

Министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро в четверг, 28 сентября, подтвердил, что ракета, которая в прошлом году упала в польском Пшеводуве, была украинской. Об этом сообщает PAP.

Во время визита в Люблин Зебро заявил, что польская прокуратура провела расследование и «однозначно указала» в заключении, что ракета была украинской, «еще советского или российского производства». По его словам, сотрудничества с украинской стороной по этому вопросу «не было уже много месяцев», хотя польские прокуроры ездили в Украину и помогали коллегам документировать последствия российских преступлений.

«Это [отсутствие сотрудничества с украинской стороны] продолжается уже несколько месяцев. Я не думаю, что это решения на уровне прокуратуры. Я считаю, что это решение на высоком политическом уровне», — также сказал Зебро.

Ранее о том, что в Польше упала украинская ракета, сообщала Rzeczpospolita со ссылкой на источники. По данным издания, речь о ракете С-300 5-В-55 российского производства.

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