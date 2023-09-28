Последняя страна ЕС откажется от морских поставок российской нефти 28.09.2023, 17:42

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При введении эмбарго Евросоюз разрешил ей продолжать импорт до конца 2024 года.

Болгария решила досрочно отказаться от российской нефти. При введении эмбарго Евросоюз разрешил ей продолжать импорт до конца 2024 г., чтобы иметь время для диверсификации поставок. Теперь в Софии решили перенести крайний срок, сообщает Bloomberg.

Согласно решению парламента, НПЗ «Нефтохим», расположенный на берегу Черного моря в Бургасе, должен сократить потребление российской нефти до 80% к концу этого года и совсем отказаться от нее к октябрю 2024 г.

«Нефтохим» принадлежит «Лукойлу», это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие на Балканском полуострове, основной поставщик топлива на болгарский рынок. В основном он снабжается российской нефтью, доставляемой из Новороссийска. Оттуда же идет экспорт казахстанской нефти, часть которой доставляется в соседнюю Румынию. Она прекратила закупать нефть из России в ноябре прошлого года.

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