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РФ потратит почти 40% бюджета на армию, полицию и спецслужбы

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  • 28.09.2023, 18:04
РФ потратит почти 40% бюджета на армию, полицию и спецслужбы

Номинальный объем оборонных расходов увеличится на 70% по сравнению с 2023 годом.

Проект российского бюджета на 2024 год, который на прошлой неделе утвердило правительство и который в пятницу, 29 сентября, планируется внести в Госдуму, нацелен на то, чтобы «добиться победы в войне». Об этом на Московском финансовом форуме в четверг заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Все для фронта, все для победы», — сказал он, комментируя приоритеты государственных расходов на будущий год (цитата по «Ведомостям»).

По данным Минфина РФ, в 2024 году практически треть ассигнований федеральной казны будет направлена на финансирование армии и гособоронзаказа — 10,775 трлн рублей из 36,66 трлн.

Номинальный объем оборонных расходов увеличится на 70% по сравнению с 2023 годом и более чем втрое, если сравнивать с довоенным 2021-м. Доля расходов на армию — 29,5% — удвоится и станет максимальной со времен СССР.

Еще 3,388 трлн рублей правительство потратит по статье «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб, Следственного комитета, ФСИН и других силовых структур. По сравнению с текущим годом эти расходы увеличатся на 163 млрд рублей.

Таким образом, 39% бюджета «съедят» силовые структуры против всего 24% до начала вторжения в Украину.

Наконец, 2,171 трлн рублей бюджет выделит на «общегосударственные вопросы» — статью, которая включает в том числе траты на содержание президента, органов власти и чиновников. При этом доля секретных расходов в федеральной казне составит почти треть и также станет рекордной за всю современную историю страны. По данным Bloomberg, Более 10 триллионов рублей планирует потратить правительство, не отчитываясь, на что и зачем.

По словам Силуанова, беспокоиться о том, что в казне не хватит денег, не следует. «Но на то, что запланировано, хватит. Нормальный, здоровый бюджет», — подчеркнул министр.

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