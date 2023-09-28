Украинский дрон попадал в российского оккупанта, шедшего по украинской степи

Украинский дрон попадал в российского оккупанта, шедшего по украинской степи2
- 28.09.2023, 18:27
Видео.
Оператор ударного беспилотника из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев ликвидировал российского оккупанта, прицельно сбросив на него боеприпас.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
«На этих кадрах — ничего лишнего. Только украинский дрон, российский солдат и легкий джаз. Военный минимализм в исполнении роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев», - пишет в комментарии автор публикации.