Марсианский вертолет Ingenuity установил рекорд по скорости 28.09.2023, 18:44

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Он поднялся в свой 60-й полет.

Марсианский вертолет Ingenuity поднялся в свой 60-й полет и преодолел 340 метров со скоростью 8 м/с (28,8 км/ч). Это стало новым рекордом по скорости. Об этом 27 сентября сообщила лаборатория реактивного движения NASA.

60 flights – and another new record!



Ingenuity completed is Flight 60, breaking a groundspeed record by hitting ~17.9 mph (8 m/s). The mighty #MarsHelicopter covered 1,116 ft (340 m) in 133 seconds at an altitude of 53 ft (16 m). https://t.co/7DMHj9LkNX pic.twitter.com/f3LqrRtqRE — NASA JPL (@NASAJPL) September 26, 2023

Ingenuity провел в воздухе 133 секунды и двигался на высоте 16 метров. Задача юбилейного полета – переместиться на новую позицию и снять окружающую территорию, чтобы выявить новые научные цели для марсохода Perseverance.

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