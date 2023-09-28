закрыть
28 сентября 2023, четверг, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Марсианский вертолет Ingenuity установил рекорд по скорости

  • 28.09.2023, 18:44
  • 1,358
Марсианский вертолет Ingenuity установил рекорд по скорости

Он поднялся в свой 60-й полет.

Марсианский вертолет Ingenuity поднялся в свой 60-й полет и преодолел 340 метров со скоростью 8 м/с (28,8 км/ч). Это стало новым рекордом по скорости. Об этом 27 сентября сообщила лаборатория реактивного движения NASA.

Ingenuity провел в воздухе 133 секунды и двигался на высоте 16 метров. Задача юбилейного полета – переместиться на новую позицию и снять окружающую территорию, чтобы выявить новые научные цели для марсохода Perseverance.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип