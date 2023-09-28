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Когда в Беларуси начнется отопительный сезон

  • 28.09.2023, 18:47
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Когда в Беларуси начнется отопительный сезон

В прошлом году он начался в двадцатых числах сентября.

«Бабье лето» продолжит радовать белорусов как минимум до конца этой рабочей недели. Температура воздуха в дневные часы с 27 по 29 сентября составит около +21…+23°C, ночью ожидается +8…+11°C. Вместе с тем, начиная с выходных, белорусы ощутят приближение осени. В последний день уходящего месяца, 30 сентября, синоптики прогнозируют дожди. В целом, начиная с выходных дневная температура воздуха в Беларуси не будет превышать +20°C.

В прошлом году отопительный сезон в нашей стране начался примерно неделю назад, в двадцатых числах сентября. Как рассказал заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович, в этом году ориентировочная дата включения отопления – 1 октября.

Напомним, решение о начале отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполкомы. При подписании заключения специалисты учитывают данные метеослужб о среднесуточной температуре в своих регионах.

В Беларуси выделяются 3 группы потребителей тепла:

социальные объекты;

жилой фонд;

административные здания.

Объекты первой категории начинают отапливать, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток не поднимается выше +10 °C. Речь идет о лечебно-профилактических учреждениях, медучреждениях, объектах социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках и гостиницах.

Жилые дома подпадают под вторую очередь. Чтобы в квартирах белорусов, а также общежитиях, образовательных учреждениях (кроме детских садов и школ), театрах и банях потеплело, среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд не должна подниматься выше отметки +8 °C.

Последними батареи становятся теплыми в общественных и административных зданиях, а также на промышленных объектах. Чаще всего на запуск отопления уходит от 3 до 5 дней. При этом развоздушивание систем по необходимости осуществляется в течение 10 суток.

В нашей стране подготовкой к отопительному сезону занимаются сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций. Со своей стороны, министерство ЖКХ еженедельно контролирует уровень подготовки всех структур по основным показателям.

В случае ЧП восстановлением теплоснабжения занимаются аварийно-восстановительных бригад –на предстоящий отопительный сезон укомплектовано свыше 700 таких бригад численностью 3,4 тыс. человек. Помимо этого, в полной готовности находится 15 подвижных модульных котельных.

Сколько белорусы платят за отопление и можно ли сэкономить на тепловой энергии

Тарифы, по которым оплачивается электроэнергия, определяются правительством. С 1 июня 2023 года тарифы на отопление составляют 24,7187 руб. за 1 Гкал. При этом полное возмещение экономически обоснованных затрат ровняется 126,29 руб. за 1 Гкал.

Во многих квартирах сегодня установлены приборы регулирования тепловой энергии, позволяющие регулировать объем подачи тепла. В новых домах даже устанавливаются специальные испарители. С их помощью можно рассчитать потребленную тепловую энергию. Соответственно, это влияет на окончательную цифру в счете за отопление.

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