В Минобороны Беларуси заявили о нарушении госграницы польским вертолетом 3 28.09.2023, 19:06

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Инцидент якобы произошел сегодня.

В Минобороны Беларуси заявили о нарушении госграницы польским вертолетом. Один раз он залетел вглубь белорусской территории до полутора километров, второй раз — на 300 метров.

В Минобороны заявили, что 28 сентября в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО было зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе.

Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Беларуси, углубившись на дальность до полутора километров. В 16.22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров.

«Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, военным ведомством во взаимодействии с МИД готовится соответствующая нота», — говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

Белорусская и польская сторона в последнее время не раз упрекали друг друга в нарушении воздушной границы военными вертолетами.

Напомним, 1 августа в небе над польским селом Беловежа в Подляском воеводстве вблизи польско-белорусской границы заметили белорусские военные вертолеты. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши уверяли, что нарушения воздушного пространства зафиксировано не было, но вечером 1 августа Министерство обороны Польши заявило о том, что нарушение воздушного пространства страны белорусскими военными вертолетами все же было. В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси. Беларусь отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Польши.

А днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Как заявили в ведомстве, польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Войцеха Филимоновича, от которого потребовали «соответствующих разъяснений и проведения тщательного расследования случившегося инцидента». Позже в МИД Польши заявили, что польская сторона проанализирует ситуацию в связи с сообщениями о нарушении белорусской границы польским вертолетом. В Варшаве отрицают обвинения в том, что вертолет ВВС Польши мог залететь на территорию Беларуси. Позже министр обороны Беларуси Виктор Хренин высказал предположение, что польский вертолет пересек границу случайно — из-за низкого качества подготовки польских пилотов.

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