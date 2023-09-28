Представитель Елены Захаренко и Валерии Красовской намерен обжаловать приговор Гаравскому 28.09.2023, 19:10

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Юрий Гаравский

Северин Вальц выразил надежду, что суд второй инстанции вынесет относительно Юрия Гаравского другое решение.

Представитель Елены Захаренко и Валерии Красовской в швейцарском суде Северин Вальц сообщил, что обязательно будет обжаловать c экс-бойцу СОБРа Юрию Гаравскому. По его словам, он очень разочарован сегодняшним приговором и считает это решение неправильным, пишет «Новы час».

Северин Вальц также выразил надежду, что суд второй инстанции вынесет относительно Юрия Гаравского другое решение и что для этого, по его мнению, есть основания.

Как отметил Северин Вальц, главная суть сегодняшнего решения в том, что судья не поверил показаниям Гаравского, которые он давал в суде, и не считает, что показания Гаравского были действительными.

Но это не означает, что неправдива сама история похищения белорусских оппозиционных политиков — есть основания сомневаться именно в показаниях и роли Гаравского из-за многочисленных противоречий в его показаниях.

Северин Вальц при этом отметил, что Гаравского не депортируют из Швейцарии.

Сегодня в суде кантона Санкт-Галлен в Швейцарии огласили приговор экс-бойцу белорусского СОБРа Юрию Гаравскому, который в 2019 году публично заявил о своей причастности к похищению оппозиционных политиков в Беларуси — похищению и убийству бывшего министра МВД Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Судья Олаф Хумбель оправдал Гаравского по этому делу из-за того, что поставил под сомнение показания экс-бойца СОБРа. Прокурор просил для обвиняемого три года лишения свободы с отсрочкой на два года.

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