В минском метро сменили латинку на русский язык 1 28.09.2023, 19:40

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Фотофакт.

В минском метро надписи на белорусской латинице заменили на русские варианты. Это решение ранее анонсировало руководство города и метрополитена.

Замену указателей анонсировал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. «Сейчас проводим эту работу на остановочных пунктах. Единовременно ее не сделать из-за большого объема. Вопрос отрабатываем системно. В соответствии с действующим законодательством мы его урегулируем», — говорил он в сентябрьском интервью «Минск-Новости».

Замдиректора по эксплуатации минского метрополитена Вадим Полищук в то же время сообщал о том, что идет «системная работа по анализу всех имеющихся наших информационных указателей, для того, чтобы в дальнейшем привести их к двум языкам — русскому и белорусскому». Всего в минском метро более 3,5 тысяч указателей. Все работы планируют завершить к концу года.

Напомним, в апреле этого года в Беларуси было отменено существовавшее более 20 лет требование транслитерировать географические названия только с белорусского языка, используя традиционную белорусскую латиницу.

За отмену белорусской латинки в транслитерации географических названий боролись пророссийские и провластные активисты и блогеры во главе с одиозной гродненкой доносчицы Ольгой Бондаревой. Еще в конце 2022 года стало известно, что власти пошли им навстречу, и на заседании Республиканского совета по исторической политике было принято решение отказаться от латинки.

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