Украинские бойцы наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях 28.09.2023, 19:48

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, отбили атаку россиян вблизи Белогоровки (Луганская область) и уничтожили две вражеские станции РЭБ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток состоялось 19 боевых столкновений. Также, сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, применив 39 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Из них 31 был уничтожен украинской противовоздушной обороной. В общем, враг нанес 76 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья, Покровское, Поповка, Карповичи, Медведевка Черниговской области; Искрисковщина, Андреевка, Степок, Таратутино, Александровка Сумской области и Плетеневка, Волчанские Хутора, Круглое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационным ударам врага подверглись Торское, Северск, Спорное, Веселое Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Веселое, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар неподалеку этого населенного пункта.

Украинские защитники успешно отбили атаку врага в районе Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области.

Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Новояковлевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Золотая Балка, Антоновка, Ромашково и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 - по станциям РЭБ противника. Также украинскими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.

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